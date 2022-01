Ils nous ont parfois énervés, ils nous ont parfois déçus, ils nous ont parfois étonnés, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils nous ont aussi fait rire. Pour commencer cette année 2022 en beauté (on en a ras la casquette de 2021, on ne va pas se mentir), la rédaction de 20 Minutes a décidé de se moquer gentiment des politiques (pas de panique, retenez vos tweets).

Que ce soit à propos de l’épidémie de coronavirus, des élections régionales ou de la campagne pour la présidentielle, membres de l’exécutif ou candidat à la course à l’Elysée ont beaucoup (parfois trop) pris la parole. Et le risque, quand on parle beaucoup, c’est de livrer quelques déclarations chocs qui restent dans les annales. On vous laisse deviner qui de Marlène, François, Emmanuel et compagnie se cache derrière ces petites pépites qu’on voudrait encadrer.

Et ce n’est pas fini. Demain, vous pourrez retrouver notre vidéo revenant sur les cinq bonnes nouvelles de 2021 (oui, oui, il y en a eu). Et surtout, bonne année à tous.