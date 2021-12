Histoire d’être sûr que tout le monde ait bien reçu le message, Emmanuel Macron a dispensé sur les réseaux sociaux ses recommandations sanitaires pour les fêtes de fin d’année. Sur son compte TikTok en face caméra, le président a rappelé quelques gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus alors que les Français vont passer plusieurs jours en famille pour Noël.

Pas d’annonces fracassantes, rien que des rappels connus (normalement) de tous : « le masque, se laver régulièrement les mains, tenir les distances, aérer régulièrement les pièces où nous sommes », énumère le chef de l’Etat.

Se faire dépister avant de retrouver mamie

Emmanuel Macron a également insisté sur l’importance de se faire dépister lorsque l’on a des symptômes, mais pas seulement. « Même si vous êtes vaccinés, allez vous faire tester pour vérifier que vous n’êtes pas porteur du virus avant de retrouver vos proches en particulier quand ils sont plus âgés », lance-t-il face caméra.

Bonnes fêtes à tous !

À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2021

Enfin, le président français a lancé un ultime appel pour encourager les citoyens à se faire vacciner « que ce soit la première dose ou le rappel ». « Cela permet de réduire les risques d’attraper le virus, il réduit les formes graves et donc le risque pour vous de vous retrouver à l’hôpital ou plus grave encore aux urgences », a-t-il souligné avant de conclure en remerciant les professions mobilisées pour soigner et protéger.