Rendez-vous était donné mercredi soir place de l’Hôtel-de-Ville à Paris, mais aussi à Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille. Les différents groupes du collectif citoyen « Taubira pour 2022 » voulaient marquer le coup, quelques jours après la demi-annonce de candidature de leur championne, en organisant des « flashs mob ». Las, faire sortir les électeurs et électrices de gauche à 19h, à trois jours de Noël et alors que le thermomètre affichait 0 °C à Paris, était peut-être ambitieux. Une vingtaine de personnes se sont réunies à Paris, pas plus ailleurs. Le miracle de Noël de l’union de la gauche n’aura pas lieu, il faudra attendre l’Épiphanie. Christiane Taubira a en effet donné rendez-vous « mi-janvier » pour indiquer si cette candidature présidentielle « envisagée » devient plus concrète.

Mais l’ex-garde des Sceaux ne reste pas inactive en attendant ce rendez-vous. A l’heure d’écrire ces lignes, Christiane Taubira en est déjà à trois déplacements, qu’on n’ose appeler « de campagne » mais qui y ressemblent furieusement. Samedi à Saint-Denis, où elle a tenté de remettre les pendules à l’heure après ses déclarations peu claires sur la vaccination ; lundi à Vierzon, où elle a fait des propositions sur l’hôpital ; et mardi à Cergy, auprès de la jeunesse. Le tout à coup de vidéos montées et habillées sur les réseaux sociaux. Christiane Taubira a même désormais un compte TikTok, où son panier de basket réussi façon Obama fait déjà son petit effet.

Un appel citoyen sans liens avec la candidate putative

« Elle devance les sujets peu traités ailleurs dans la campagne », juge Léanie, une des porte-parole du collectif Taubira pour 2022. Ce collectif citoyen, crée au printemps 2020, a déjà réuni plus de 65.000 signatures favorables à la candidature de l’ancienne ministre. On a pu voir leurs pancartes violettes dans de nombreuses manifestations depuis. Mais ses porte-paroles nous le jurent : il n’y a aucun lien formel entre le collectif et Christiane Taubira ou ses proches. « Ce n’est pas son initiative et nous n’avons pas tellement de relations avec elle. Des membres du collectif ont seulement pu la rencontrer, échanger avec elle en septembre. Elle nous a alors redit qu’elle ne serait pas candidate », relate Léanie.

Décourageant ? Au contraire. Car Christiane Taubira a laissé faire. Et puis « la candidature d’Eric Zemmour nous a mobilisés, et l’initiative de la Primaire populaire a trouvé de l’écho chez nous. D’ailleurs, Christiane Taubira a été plébiscitée lors de la phase de parrainages des candidats pour la primaire », rappelle cette porte-parole. On imagine que la vidéo de vendredi n’a fait que renforcer leur détermination. Pourtant, pas question pour eux de se préparer à « faire campagne » : « On est une force mobilisatrice, on n’a pas vocation à être son équipe de campagne ou son appareil. On en a juste marre de voir cette gauche désunie qui ne veut pas discuter. »

Grandes et petites manœuvres

La campagne se prépare donc ailleurs, en coulisses. 20 Minutes a pu se faire confirmer qu’avait eu lieu, dimanche matin, dans la plus grande discrétion, une réunion à l’initiative de Christiane Taubira. La candidate putative a réuni des personnalités et des élus et élues de gauche « pour échanger sur sa démarche », explique Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche, qui en était. « Il y avait du monde, c’était très honorable en quantité et en qualité », décrit-il. Y compris des élus et élues proches du PS, voire d’Anne Hidalgo ces dernières années. Pour le patron du PRG, dont Taubira a été la candidate à la présidentielle en 2002, avant de s’en éloigner, c’est la bonne méthode : « Elle crée les conditions d’un rassemblement via un travail de consultation mais aussi de dialogue avec les Français. » L’élu de l’Ain cite à ce titre la déclaration d’intention de vendredi, « dans une vidéo sans intermédiaire, qui a déjà été vue plus de 2 millions de fois ».

Les discussions entre partis, en revanche, très peu pour elle. Guillaume Lacroix, chef d’une « vieille » formation et habitué aux discussions d’appareil longues et âpres, veut justement être utile à cela. « J’échange avec tous mes homologues à gauche très régulièrement. J’explique la démarche du PRG et de Christiane Taubira. Mais je ne suis pas le seul, je ne suis pas le référent des discussions de partis. » On trouve effectivement dans la galaxie des soutiens de Christiane Taubira des profils comme celui de l’ancien député PS Christian Paul, qui s’est donné comme sacerdoce, depuis quatre ans, de faire se rencontrer et discuter les différentes familles de gauche, parfois envers et contre tout.

Le programme viendra

Reste la question du fond. Chez EELV ou chez les Insoumis, Christiane Taubira a rapidement été décrite comme arrivant presque les mains dans les poches, sans programme. Léanie, du collectif Taubira pour 2022, balaie les critiques : « Elle inquiète parce qu’elle a ses chances. » Un peu court. Guillaume Lacroix se veut rassurant : « Elle veut tracer un chemin programmatique qui tienne compte de chacune des sensibilités de la gauche. Elle n’est pas arrivée avec un programme ficelé auquel il faut se rallier ! » Avec, en arrière-fond, l’idée que la Guyanaise incarne à la fois « la gauche du réel et la gauche des valeurs ».

Le radical de gauche note aussi que Christiane Taubira a voté « non » lors du référendum de 2005 sur le projet de Constitution européenne. Une tenante du « non » candidate de la gauche non-communiste ? Ce serait une première depuis ce référendum qui a profondément divisé la gauche. Peut-être de quoi séduire à la gauche de la gauche ?

Mais quid alors du centre gauche, de l’aile gauche de l’électorat macroniste ou du très europhile PRG de Guillaume Lacroix ? « Je prône le rassemblement : si je veux le faire avec moi-même, je n’ai pas besoin de Christiane Taubira. Je pense qu’elle représente le point d’équilibre de la gauche. Et la gauche a toujours un point d’équilibre quand elle a gagné. » C’est dire si d’ici mi-janvier tout sera pesé et sous-pesé.