La finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau a annoncé mercredi avoir déposé plainte contre X après que la façade et la porte d’entrée de son logement ont été dégradées dans la nuit de mardi à mercredi par des autocollants à l’effigie du candidat d’extrême droite Eric Zemmour.

La plainte, déposée mercredi au commissariat de La Rochelle, fait état d’une « dégradation » de son habitation, à Lille, par des « autocollants » du mouvement d’Eric Zemmour, « Reconquête », présentant le visage du polémiste « apposés sur la façade et la porte d’entrée », « à hauteur d’homme », ainsi que des sacs poubelles « déposés sur la façade », selon le document consulté par l’AFP. Sandrine Rousseau, qui n’était pas présente au moment des faits, n’a pas souhaité s’exprimer sur cette affaire, a-t-elle précisé à l’AFP.

Son conjoint présent au domicile

Le conjoint de l’ex-candidate à la primaire des écologistes « était présent » au domicile, « il dormait et a été réveillé par des bruits de sonnettes continus ». « En ouvrant la porte, il n’y avait plus personne dans la rue », précise la plainte. Dans un tweet, elle a estimé qu'« un pas de plus (avait) été franchi dans la dénégation de la démocratie ».

Le candidat Yannick Jadot, qui l’avait battue au second tour de la primaire écologiste, a dénoncé « une insupportable dérive », tout en assurant son « plein soutien » à celle qui est actuellement présidente du « conseil politique », chargé de la stratégie de sa campagne dans la course à l’Elysée. Elle a également reçu le soutien du député LFI Alexis Corbière qui a appelé sur Twitter à ce que « cesse (…) cette stratégie d’intimidation des nervis zemmouriens ».