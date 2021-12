Sondages Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron gagne du terrain sur ses concurrents à l'approche de 2022

SONDAGES A l'approche de l'élection présidentielle, 20 Minutes compile pour vous les derniers sondages du premier et second tour de l'élection présidentielle. Cette semaine, Emmanuel Macron voit son avance croître face à tous ses adversaires potentiels s'il se qualifiait pour le second tour