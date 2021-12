Dans une tribune publiée ce dimanche par le JDD, plus de 1.500 élus locaux de gauche, dont les soutiens de la candidate PS Anne Hidalgo comme Martine Aubry ou Carole Delga, appellent à une candidature unique à gauche pour la présidentielle de 2022 via l’organisation d’une primaire ouverte.

« Nous soutenons l’initiative d’organiser une primaire ouverte, citoyenne et populaire, pour redonner l’envie, recréer de l’espoir et désigner la candidate ou le candidat qui fera gagner la République sociale et écologique en 2022 », déclarent ces élus qui veulent que la gauche « se rassemble pour gouverner ensemble comme nous le faisons dans nos territoires ».

Une primaire proposée par Anne Hidalgo

« L’automne est passé et aucune candidate, aucun candidat n’a fait la démonstration qu’il pouvait faire l’économie du rassemblement », constatent ces élus face aux sondages qui placent les candidats de gauche loin d’un accès au second tour. « Pire, l’absence de débouchés positifs conduit à la fuite progressive d’une part significative de celles et de ceux qui prévoyaient de voter à gauche », estiment-ils.

Parmi les signataires, des socialistes à la tête de grandes collectivités : les maires de Lille Martine Aubry, Nantes Johanna Rolland et Rennes Nathalie Appéré, la présidente de Midi-Pyrénées Carole Delga, ou encore Stéphane Troussel, président de Seine-Saint-Denis où s’est rendue samedi Chritiane Taubira qui « envisage » d’être candidate et a twitté la tribune. Une liste initiale publiée samedi soir ne comportait pas tous ces noms, des signataires ayant été rajoutés dimanche.

Figure aussi le conseiller EELV de Paris Jérôme Gleizes, soutien du candidat écologiste Yannick Jadot, qui a refusé de se rallier à une primaire de la gauche avancée par Anne Hidalgo et a appelé au « rassemblement » derrière son propre projet. Mercredi, Yannick Jadot a dit regretter qu’Anne Hidalgo n’ait pas saisi sa « main tendue » proposée la veille lors d’un entretien téléphonique.

« La gauche, dispersée façon puzzle »

Vendredi, l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira a fait irruption dans la campagne, à quatre mois du premier tour, disant « envisager » d’être candidate et assurant vouloir « mettre toutes (ses) forces dans les dernières chances de l’union » à gauche. « La gauche, dispersée façon puzzle, désespère celles et ceux qui attendent d’elle des solutions », écrivent les signataires de la tribune qui prônent un rassemblement des « partis de la gauche écologiste » et des « dynamiques citoyennes ».

« Ces rassemblements féconds peuvent s’opérer à l’échelle nationale », affirment ceux pour qui « il n’y a aucune fatalité » et « il est encore temps d’agir, d’envisager la victoire, plutôt que d’anticiper la défaite ». « Nous ne voulons pas de candidatures de témoignage, nous voulons l’emporter en avril prochain pour apporter des solutions concrètes », affirment les élus locaux.