C’est un roman-photo dont les épisodes sont toujours en cours d’écriture. La sempiternelle question de l’union de la gauche en vue de la présidentielle de 2022 a, une fois de plus, été au cœur de l’actualité politique cette semaine. Mais pas sûr que la prise de parole de Christiane Taubira, ce vendredi, permette véritablement d'y voir plus clair. C’est même plutôt le contraire, et dans notre Récap de la semaine, le rendez-vous vidéo de 20 Minutes consacré à la course à l’Elysée, nous faisons un point sur la situation.

Plus tôt dans la semaine, l’interview d'Emmanuel Macron dressant un bilan de son quinquennat pendant près de deux heures sur TF1 et LCI a focalisé l’attention des prétendantes et prétendants à la présidentielle. Si le chef de l’Etat n’a pas explicitement fait acte de candidature, il a fait un pas de plus : « Est-ce que j’ai de l’ambition au-delà du mois d’avril ? D’évidence ! » Il s’agissait surtout, pour Emmanuel Macron, de raconter comment il avait vécu les grandes crises de son quinquennat, des « gilets jaunes » au Covid-19.

Mais cette interview a suscité l’ire des oppositions, qui ont dénoncé la possibilité que s’est offerte Emmanuel Macron de faire campagne sans avoir l’air d’y toucher. Mais du point de vue du décompte du temps de parole, tout cela est dans les clous. Pour le CSA, le temps de la campagne – et des règles strictes qui vont avec – ne commence que le 1er janvier.

Découvrez notre Récap en vidéo ci-dessous. Nous faisons relâche la semaine prochaine, rendez-vous le 31 décembre !