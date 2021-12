Il n’est peut-être pas officiellement en campagne, mais c’est tout comme. Sur TF1 et LCI, mercredi soir, Emmanuel Macron a beaucoup défendu un quinquennat profondément marqué par la pandémie du Covid-19. Sans le coronavirus, il assure que la réforme des retraites « serait allée à son terme ». S’il affirme qu’il prendra sa décision sur son éventuelle candidature « après le cap de la 5e vague », face à des contaminations au plus haut depuis le printemps, le chef de l’Etat s’est projeté vers l’avant. Selon lui, « il est clair qu’il faudra travailler plus longtemps ».

Pandémie : De nouvelles restrictions pas écartées, la vaccination des enfants pas obligatoire

De nouvelles restrictions sont-elles possibles d’ici la fin de l’année ? « Il faut toujours être prudent en la matière, celui qui dicte le rythme et les règles, c’est le virus », répond le chef de l’Etat. Qui, pour le moment, met l’accent sur trois piliers : « vacciner, le pass sanitaire et les gestes barrières. »

Face à la menace du variant Omicron, « tous nos compatriotes doivent aller vers cette troisième dose de rappel », insiste Emmanuel Macron, qui invite également les non-vaccinés à se faire immuniser. Il exclut en revanche de rendre obligatoire la vaccination pour les enfants de plus de 5 ans, laissant le choix aux parents.

Bilan : Emmanuel Macron regrette d’avoir « blessé des gens »

Il n’est pas allé jusqu’à faire son mea culpa. Mais face aux images de certains de ses propos («Je traverse la rue, je vous trouve du travail », « Gaulois réfractaires », « les fainéants et les cyniques »), Emmanuel Macron a regretté d’avoir « blessé des gens ». «''Ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien''… On ne peut pas dire ça, j’ai une formule qui est terrible. J’avais une volonté de bousculer, de faire bouger les choses, mais maintenant je garde la volonté de bousculer sans blesser. » Sur Alexandra Benalla, il juge que son ancien chargé de mission « n’a pas été protégé au-delà de ce qu’il devait l’être », estimant que la procédure judiciaire a « établi qu’il n’y avait pas de système parallèle ».

Gilets jaunes : « La foule devenait folle »

Personne, selon Emmanuel Macron, « n’a vu venir la crise des ''gilets jaunes'' ». S’il condamne les débordements, notamment « l’Arc-de-Triomphe souillé » avec une foule « qui devenait folle », le locataire de l’Elysée promet de ne pas tourner le dos à « la France qui se sent invisible ». « Je suis pour la responsabilité, le mérite, mais également l’entraide et la solidarité lorsque les coups durs sont là. »

Réforme des retraites : « Il est clair qu’il faudra travailler plus »

Sans la pandémie, Emmanuel Macron est catégorique, la réforme des retraites « serait allée à son terme ». Si elle ne sera pas remise sur le tapis d’ici la fin de son mandat, elle reste, selon lui, « indispensable ». En cas de réélection, le locataire de l’Elysée plaide pour une version modifiée sur trois points : « Il est clair qu’il faudra travailler plus longtemps » pour répondre à la crise du financement, il sera nécessaire « d’adapter ce temps aux difficultés » des tâches, et aussi aller « vers une sortie des régimes spéciaux », avec une réduction à trois régimes.

Immigration : « Je ne crois pas au ''Grand remplacement'' »

« Je ne crois pas au ''Grand replacement'', il n’est pas là », répond le président, interrogé sur la théorie popularisée par l’extrême droite, notamment Eric Zemmour – sur un soi-disant remplacement de la majorité judéo-chrétienne par une immigration islamique. Mais, reconnaît Emmanuel Macron, « ces dernières décennies, nous n’avons pas bien intégré, on a ségrégué notre pays ». « L’autre difficulté, c’est que l’immigration augmente », poursuit Macron, promettant notamment de s’attaquer au « trafic et aux passeurs ».

Candidature : Une décision prise après « le cap de la 5e vague »

Emmanuel Macron candidat à sa succession? «Si votre question est ''Est-ce que vous avez de l'ambition pour le pays au-delà d'avril prochain''? D'évidence». Mais avant de se décider, il veut «passer ce cap de la 5e vague» #MacronTF1 pic.twitter.com/I2uALw62q3 — Philippe Berry (@ptiberry) December 15, 2021

Y pense-t-il en se rasant ? « Si votre question est ''Est-ce que vous avez de l’ambition pour le pays au-delà d’avril prochain'' ? D’évidence », répond le chef de l’Etat. Mais avant de se décider sur une éventuelle candidature à sa propre succession, il veut « passer ce cap de la 5e vague » de la pandémie. Pour pouvoir prendre « des décisions difficiles ».