Bonjour et bienvenue sur ce live qui vous fera vivre en direct le « prime time » d’Emmanuel Macron. Cinq semaines seulement après son allocution de trente minutes durant laquelle il ne s’était pas contenté de traiter de la crise sanitaire, le chef d’Etat revient à la télévision ce mercredi soir sur TF1 et LCI. Il fera face aux journalistes Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin et tentera de répondre à la question qui a donné son titre à l’émission : Où va la France ?. Le président sortant va-t-il en profiter pour se déclarer candidat à la course à l’Elysée ? Restez avec nous pour le savoir.