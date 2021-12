Marine Le Pen promet de redonner à l’Outre-mer une « place centrale ». La candidate du Rassemblement national a proposé à nouveau d’y consacrer un « grand ministère d’Etat » et une loi programme pour 15 ans, d’y lutter contre « l’immigration illégale » et de réformer l’octroi de mer.

« Jamais nos compatriotes ultramarins ne se sont sentis autant abandonnés, méprisés (…). Criminalité, submersion migratoire, coût de la vie (…), taux de chômage record, sans parler des trop nombreuses crises sanitaires ou écologiques non traitées », a dénoncé lors d’une conférence de presse la candidate du Rassemblement national, qui s’envole mercredi soir pour Mayotte puis la Réunion.

« Un grand ministère d’Etat de la France d’Outre-mer et de la politique maritime »

« Sous ma présidence et sous mon gouvernement, la France d’Outre-mer si chère à mon cœur retrouvera la place centrale qui est la sienne », a indiqué Marine Le Pen, arrivée en tête en Outremer aux élections européennes de 2019, après une progression à la présidentielle de 2017. La candidate a une nouvelle fois affirmé vouloir créer « un grand ministère d’Etat de la France d’Outre-mer et de la politique maritime », avec une « loi programme pour 15 ans », doter chacun des territoires d’un « navire de souveraineté » militaire, et de lutter « sans concessions » contre l’immigration illégale avec son projet de référendum.

En faveur du pouvoir d’achat, elle a redit vouloir notamment exonérer les produits français et de l’UE de l’octroi de mer (taxe sur les produits en Outremer, qui finance les communes, NDLR), et de compenser le manque à gagner par la dotation globale de fonctionnement.