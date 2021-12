Cinq semaines seulement après une allocution d’une demi-heure qui ne se contentait pas de traiter de la crise sanitaire, Emmanuel Macron est de retour en « prime time » à la télévision ce mercredi soir sur TF1 et LCI. Il fera face, pendant au moins une heure et demie, aux journalistes Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin pour répondre à la question qui a donné son titre à l’émission : « Où va la France ? » Un format peu fréquent pour Emmanuel Macron, qui a largement préféré s'exprimer dans des allocutions solennelles durant son mandat – évitant par la même occasion toute contradiction.

Du côté de LREM, rien de « choquant » à cette intervention hors norme du président de la République. « Il communique à un moment où on sait que les Français sont à l’écoute », à la veille des fêtes de fin d’année qui leur donnent l’occasion de se retrouver en famille et « discuter ». Un autre cadre du parti présidentiel s’interroge sur le contenu de cette « prise de parole pas prévue ». « Ce sera l’occasion de clore la séquence bilan du quinquennat, entamée depuis septembre, pour se projeter sur la suite », suppute cette source auprès de 20 Minutes.

Une interview enregistrée mercredi

Le format semble s’y prêter : chose rarissime pour un tel rendez-vous, l’interview ne sera pas en direct. Elle a été enregistrée dimanche, soit trois jours avant sa diffusion. Cela implique qu’Emmanuel Macron sera moins dans la réaction à l’actualité politique des tout derniers jours. La présence de la journaliste Audrey Crespo-Mara, à la tête de l’interview un peu plus intimiste de personnalités dans Sept à Huit le dimanche sur TF1, est un autre indice.

L’entretien sera en tout cas l’occasion, pour le chef de l’Etat, de s’exprimer « sur la manière dont il a vécu son quinquennat », selon le groupe TF1. Et d’espérer, peut-être, solder la question du bilan avant la campagne. Si c’est le cas, Agnès Evren, vice-présidente de Les Républicains, attend que le président rende des comptes sur ses « faiblesses sur le régalien ». « Les questions de sécurité, de justice, de lutte contre l’islamisme, c’est son talon d’Achille. Il n’a pas pris le taureau par les cornes. » La question du poids de la dette après le « quoi s’il en coûte » inquiète aussi beaucoup l’élue.

« Ça fragilise la démocratie »

Cette nouvelle intervention pose à nouveau la question du statut d’un président sortant pas encore candidat… mais dont personne ne doute qu’il le sera in fine. De gauche à droite, les oppositions ont largement critiqué le principe même de cette interview, qui ne sera pas décomptée dans les temps de parole de la campagne par le CSA. Même chez LR, où la remise en cause de la figure présidentielle est assez rare. Pour Agnès Evren, en s’invitant ainsi à la télévision, Emmanuel Macron montre encore « qu’il est un président jupitérien, hypercentralisateur ».

LR est peut-être le plus échaudé, et pour cause : l’interview d’Emmanuel Macron a été programmée le soir où était prévue celle de Valérie Pécresse sur BFMTV. Agnès Evren juge que ce n’est rien de moins qu’une « tentative de torpiller des institutions ». « Le président de la République s’acharne à vouloir être le fossoyeur de la droite après avoir décomposé la gauche : ça fragilise la démocratie ! »

Des accusations qui font « sourire » dans la majorité, où l’on écarte toute fébrilité face à Valérie Pécresse. « Il n’y a aucune fébrilité, il y a de la détermination. On va s’occuper de nous-même avant de s’occuper des autres. On les laisse à leurs contradictions », tacle un cadre de LREM. Sous-entendu, faire en sorte que tout soit prêt le jour où Emmanuel Macron se déclarera candidat. Une déclaration dès ce mercredi soir paraît exclue. Pour le reste, rien ne filtre sur le calendrier du futur candidat. « S’il y a bien un sujet sur lequel le président est maître des horloges, c’est celui-là ! », souffle-t-on à LREM.