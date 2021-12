Cette fois, c’est la bonne pour Mohamed Boudjellaba à la tête de Givors. Elu maire de cette commune rhodanienne d’environ 20.000 habitants en juin 2020, après 12 ans dans l’opposition, l’homme politique « non encarté », qui portait une candidature dite « gauche écologiste » (divers gauche et EELV), a dû passer par une « réélection » dimanche. Un recours de l’ex-maire communiste Christiane Charnay pour de « graves agissements » dans deux bureaux de vote avait en effet poussé à l’annulation du scrutin auprès du tribunal administratif (en février 2021) et du Conseil d’Etat (en juin).

Contrairement au second tour de 2020, où il n’y avait eu que 29 voix d’écart entre les deux candidats, Mohamed Boudjellaba s’est cette fois nettement imposé dans la triangulaire (50,8 %, contre 31,2 % pour Christiane Charnay et 18 % pour le divers droite Fabrice Riva, mais le le taux de participation ne s'élève qu'à 39,1 %, contre 41,5 % en 2020. L’homme de 52 ans fait part de sa « joie » de retrouver la mairie givordine, ce lundi à 20 Minutes.

Un grand merci pour ces mots et votre soutien, nous allons effectivement nous remettre au travail plus forts et motivés que jamais !!! https://t.co/mP5w43YlfJ — Mohamed Boudjellaba (@CEGivors2020) December 12, 2021

Que ressent-on lorsqu’on devient maire pendant sept mois, avant 10 mois d’arrêt forcé, et finalement une validation digne du VAR au football ?

C’est tout à fait ça, j’ai été en proie au doute puis le VAR a parlé et a validé ce but (sourire). C’est une grande satisfaction de constater le choix très clair des Givordins, avec ces 844 voix d’avance. Ils ont jugé les chamailleries et ont exprimé leur volonté de changement.

Comment s’est passée cette année 2021 forcément spéciale à la tête de la ville depuis la décision du tribunal administratif, puis du Conseil d’Etat, d’annuler les élections municipales de 2020 ?

On travaillait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et quand elle est tombée, ça a bien piqué (sourire). Une délégation spéciale de la préfecture du Rhône, composée de trois hauts fonctionnaires, s’est alors occupée de gérer les affaires courantes, mais sans prendre de décision politique. Quant à nous, nous sommes repartis en campagne pour sensibiliser les habitants de Givors, qui avaient tous besoin d’apaisement, de sérénité et de rassemblement.

Votre élection/réélection face à la maire sortante Christiane Charnay est symbolique, puisque la mairie de Givors était communiste depuis 67 ans…

C’est cela, et on voit qu’il a fallu s’y prendre à deux fois pour soulever l’un des derniers bastions communistes du Rhône avec Vénissieux. Cette nouvelle élection s’est vraiment jouée sur la dimension très locale. Les Givordins ont vu qu’en quelques mois, on a pu arrêter la bétonnisation, on a créé un skate park et des terrains de basket, on a augmenté les effectifs de la police municipale… C’est comme ça, il a fallu accepter les choses et retourner aux urnes.