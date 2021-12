Les plaques tectoniques continuent de bouger, à quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle. La candidate socialiste Anne Hidalgo a lancé ce mercredi dans le « 20 Heures » de TF1 un appel à l’ensemble de la gauche. « Il faut organiser une primaire » de la gauche, a-t-elle déclaré.

« Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidats qui veulent gouverner ensemble », a proposé la maire de Paris, à la peine dans les sondages, précisant qu’elle maintiendrait sa candidature si son appel n’était pas entendu.

« Cette gauche fracturée, qui désespère beaucoup de nos concitoyens doit se retrouver, se rassembler pour gouverner », a estimé la candidate, qui n’était pourtant pas du tout favorable à une primaire au sein du PS il y a quelques mois. Alors que l’ensemble de la gauche plafonne à moins de 25 % des intentions de vote, elle a estimé que de « très nombreux citoyens » voudraient y participer, « parce qu’ils souhaitent retrouver l’espoir ».

En jeu, la survie de la gauche

« J’ai pris acte de cette situation. Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement il n’y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays », a-t-elle poursuivi, expliquant que pour sa part, elle portera « la vision d’une femme de gauche, social-démocrate, écologiste et qui a l’expérience de la gestion et du rassemblement ». A l’issue de cette primaire, « il faudra bien sûr faire campagne pour celui ou celle qui sera désignée, et je me conformerai à cette règle-là », a-t-elle expliqué.

Un peu plus tôt dans la journée, c’est le candidat de la « Remontada de la France », Arnaud Montebourg, qui avait déclaré, dans une « adresse au peuple de gauche », être « prêt à offrir sa candidature à un projet et à un candidat communs » si une discussion entre tous les candidats de gauche s’ouvre.

A gauche, sept candidats s’avancent pour l’heure sur la ligne de départ, si l’on retient seulement ceux qui ont une chance de rassembler les 500 parrainages : l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, l’écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo, le communiste Fabien Roussel, le chantre de la réindustrialisation Arnaud Montebourg, et les anticapitalistes Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Dans la plupart des sondages, aucun ne dépasse les 10 % des intentions de vote.