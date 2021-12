« Il y a un « ralentissement » mais une « augmentation ». Il ne se moque de notre gue*le le Attal ? », « Vive la contradiction », « Quand Gabriel Attal nous fait du Jean Castex ! »…

Une citation sur la situation épidémique du Covid-19 et attribuée à Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, lui vaut de nombreuses moqueries et critiques sur les réseaux sociaux : « On constate peut-être un début de ralentissement de l’épidémie. Mais il y a toujours une augmentation, et elle est forte. »

Et si celle-ci semble à première vue parodique, il n’en est rien : elle est bien tirée de son intervention dans la matinale de France Inter, mardi 7 décembre.

La plupart de ces messages moqueurs sont d’ailleurs illustrés d’une capture d’écran de la citation publiée par le compte Twitter de France Inter, qui accompagnait cet extrait du passage de Gabriel Attal.

Mais le visionnage de la séquence d’origine permet de constater qu’il s’agit en réalité de deux réponses distinctes du porte-parole, compilées ensemble, vraisemblablement par souci de concision.

Comme le montre cet extrait vidéo d’un peu plus d’une minute, Gabriel Attal avait commencé par affirmer : « Ce qu’on constate depuis plusieurs jours, c’est peut-être le début d’un ralentissement de la progression de l’épidémie. Donc vous voyez que je mets quand même beaucoup de réserves… »

Léa Salamé rebondit alors sur ce propos pour faire part d’une observation suivie d’une autre question : « Vous mettez beaucoup de réserve mais c’est vrai que… pardonnez-moi de vous poser la question, mais c’est vrai que quand on regarde sur les six derniers jours, il n’y a pas d’augmentation du nombre de contaminations. Est-ce qu’on n’est pas sur un plateau ? Est-ce qu’on n’est pas déjà arrivés au pic ? »

Gabriel Attal lui répond fermement par la négative et évoque dans la foulée la fameuse « augmentation » citée dans la capture d’écran de tweet devenue virale : « Non. Pour le coup, il y a toujours une augmentation, une augmentation forte. Mais si vous regardez, il y a quelques jours, le rythme de croissance c’était une augmentation de 60 % par semaine et là on est passés à 40 %. »

Et le porte-parole du gouvernement de conclure : « Donc, on espère y voir le début de résultats des efforts que consentent les Français depuis plusieurs semaines face à cette cinquième vague. »