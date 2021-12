Enfonçant le clou, Emmanuel Macron a jugé, ce mardi, qu’il fallait « retricoter quelque chose, indéniablement » sur le non-cumul des mandats de député et de maire.

« La question se pose pour les numéro un ou numéro deux de l’exécutif des petites villes », a-t-il lancé sur un possible cumul avec un mandat de député, devant des journalistes, lors d’un déplacement dans le Cher.

Une proposition de l’opposition rejetée

Une idée que le chef de l’Etat avait déjà ébauchée au sortir de la crise des « gilets jaunes », durant laquelle il avait été reproché aux élus d’être coupés des territoires. Idée partagée par le Premier ministre Jean Castex, qui parle d’un « aménagement » du non-cumul. En vertu de la règle votée sous François Hollande, les parlementaires ne peuvent plus être maires, adjoints, présidents ou vice-présidents d’intercommunalité, de conseil départemental et encore de conseil régional.

Fin novembre, une proposition de loi pour permettre de nouveau un cumul entre un mandat de député et de maire de petite ville, déposée par l’opposition, avait cependant été rejetée en commission à l’Assemblée nationale par LREM et la gauche. « Il y avait beaucoup de cumuls, c’est vrai », « le président Hollande l’a fait car le débat était très mûr dans la société, les gens critiquaient le cumul », a rappelé Emmanuel Macron.

« Associer beaucoup plus » les maires

« Ici la situation n’est plus la même et ce ne serait pas absurde » de revenir dessus « car c’est difficile pour les maires après de relayer au niveau national et les députes ont envie d’avoir des responsabilités exécutives », a-t-il poursuivi.

« Il ne faut pas donner le sentiment que les maires sont coupés de la décision nationale. Quand ils étaient députés ou sénateurs, ils relayaient au niveau national les choses et réciproquement, il y avait un va-et-vient », a-t-il relevé. « Aujourd’hui l’action de l’Etat est portée par les préfets. Ils réunissent les maires mais ceux-ci ont le sentiment d’être moins acteurs, il faut veiller à les associer beaucoup plus », a conclu Emmanuel Macron.