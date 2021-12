A Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes),

« Je suis venue pour voir la future présidente de la République », lance Jean-Marie, 75 ans, près de la mairie de Saint-Martin-Vésubie. Il attend Valérie Pécresse. Pour son premier déplacement de campagne, la candidate Les Républicains pour la présidentielle a choisi le village d’ Eric Ciotti, « une promesse qu’on s’était faite après le premier tour », affirme ce dernier.

Pour cette première visite officielle, malgré des petites frictions après la victoire de la présidente de la région Ile-de-France, les deux élus se sont montrés « unis » toute la journée. D’abord lors d’un déjeuner en tête-à-tête à La petite maison à Nice, jusqu’à leur arrivée à Saint-Martin-Vésubie, toujours ensemble, où ils ont déposé deux gerbes au monument aux morts, une en mémoire aux Justes, une autre pour les victimes de la tempête Alex. « Alors vous êtes venus voir le couple de l’année », n’a pas hésité à lâcher la candidate LR devant les médias près de la mairie du village. Quelques instants plus tard, ils se montraient au balcon de l’hôtel de ville.

« Ils vont être obligés de composer tous les deux »

Devant les Saint-Martinois, lors d’une réunion publique sur la terrasse du Vésubia Moutain Park, ils se sont présentés chacun leur tour comme partageant « le même socle de valeurs ». Convaincus « depuis des années » de la politique d’Eric Ciotti, certains habitants « suivront ce [qu’il] dit », suffisant pour aller voter pour l’ancienne conseillère de Jacques Chirac. « Elle regroupe tout le monde derrière elle, elle a des opinions qui rassemblent tout le monde », assure Hugues, 74 ans. Lucette, 82 ans, ajoute : « On est a fond pour Ciotti, je l’ai vu naître. On a toujours été à droite ici. Je voterai pour Valérie Pécresse et j’espère que l’enfant du pays sera ministre. »

D’autres commentent : « Ils vont être obligés de composer tous les deux ». Isabelle, qui a perdu sa maison et deux amis dans la tempête Alex, reconnaît « ce geste fort » de la part de la Francilienne même si elle a « été déçue » de ne pas voir « l’enfant du pays remporter cette investiture ».

« Il va plus loin que moi »

Pas difficile donc de trouver des soutiens d’Eric Ciotti à Saint-Martin-Vésubie. Avec les applaudissements, il semblerait que Valérie Pécresse ait également convaincu quelques centaines des 1.427 habitants. Et des politiques. Plusieurs maires des communes alentour se sont déplacés pour l’occasion, notamment Sébastien Olharan, représentant de Breil-sur-Roya mais également le président du conseil départemental, Charles Ange Ginésy et des députés comme Eric Pauget.

Mais derrière les apparences, des points de discordances. Dimanche soir, le député des Alpes-Maritimes fustigeait que « le message de Valérie Pécresse n’était pas le bon ». Ce lundi après-midi, elle a su le rassurer. « L’héritier de Charles Pasqua », comme elle le nomme, aura « une place très singulière dans [sa] campagne ». « Même s’il va plus loin que moi, je vais regarder si mon projet peut être pimenté. Ensemble, nous aurons le courage de réformer la France. » Elle utilise l’image du village mis « à genoux » par la tempête, « capable de se relever » pour présenter son programme pour la France. Le député des Alpes-Maritimes a assuré de son côté qu’il se « battrait de toutes ses forces pour qu’elle gagne l’élection présidentielle ».