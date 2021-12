En quinze ans, les mentalités ont changé. Et visiblement celles des hommes politiques français aussi. Après l’élection de Valérie Pécresse à la primaire Les Républicains samedi, de nombreux membres masculins de son parti ont exprimé leur soutien à la désormais candidate à la prochaine présidentielle. Le patron des sénateurs LR Bruno Retaillleau l’a qualifiée de femme « moderne » et « d’atout » pour cette campagne 2022. De son côté, Xavier Bertrand a assuré que tous étaient « unis derrière elle pour tourner la page du quinquennat d’Emmanuel Macron ». Signe de cette union, Michel Barnier et Philippe Juvin étaient d’ailleurs présents au siège de LR.

Cet engouement de la gent masculine, Ségolène Royal n'en a visiblement pas bénéficiée en 2007 lorsqu’elle a été désignée pour représenter le parti socialiste à l’élection présidentielle. « Force est de constater que les hommes politiques autour de Valérie Pécresse ont été très corrects, présents. Ce que je n’ai jamais eu : les ténors socialistes à l’époque ont tous boudé, sauf quelques-uns », déclare-t-elle dans les colonnes du Parisien. « On était avant #MeToo et un ancien Premier ministre pouvait me traiter d’impasse. Ce contraste m’a émue », ajoute-t-elle.

On ne se demande pas « qui va garder les enfants » de Valérie Pécresse

L’impasse, c’était le nom du livre publié en 2007 par Lionel Jospin à son sujet. Celle qui était arrivée au second tour de la présidentielle face à Nicolas Sarkozy se souvient de Laurent Fabius se demandant « qui va garder les enfants ? » ou encore les petits noms dévalorisants et infantilisants comme celui de « bécassine ».

Ségolène Royal n’en doute pas, « si un homme de droite tenait un propos aussi sexiste au sujet de Pécresse, il serait sanctionné, dégagé de la campagne ! ». Et l’ancienne candidate de conclure, toujours dans les colonnes du Parisien : « Les hommes de mon parti n’étaient pas prêts. Beaucoup plus secoués que ceux de LR aujourd’hui de voir une femme leur passer devant. »