Le candidat écologiste Yannick Jadot a critiqué dimanche Valérie Pécresse, qu’il a présenté comme la « candidate de la Manif pour tous », en exprimant son souhait que la droite « revienne dans le champ républicain ». « C’est la candidate de la Manif pour tous, c’est la candidate de droite, mais d’une droite qui, je l’espère, va revenir dans le champ républicain parce que clairement, les débats qu’il y a eus dans la primaire Les Républicains n’étaient pas républicains », a dénoncé l’eurodéputé EELV sur France 3.

Dans ces débats, « pas un candidat » ni Valérie Pécresse, « n’étaient capables de dire que les idées de Zemmour sur le grand remplacement étaient des inepties, des aberrations politiques et factuelles », a-t-il reproché au sujet de la théorie complotiste du remplacement des populations européennes par des immigrés non européens. Face à Eric Zemmour, Yannick Jadot estime que les candidats ont « une responsabilité : convaincre les Françaises et les Français que la politique, ce n’est pas des boucs émissaires, les mêmes que Valérie Pécresse, les immigrés, les femmes, les homosexuels ».

Mariage pour tous et écologie, talons d’Achille de Pécresse ?

Yannick Jadot avait déjà qualifié la présidente de l’Ile-de-France de « candidate homophobe et anti-immigrés, qui veut démanteler les services publics » dans un tweet samedi. Mais « ça fait dix ans que j’ai dit tout ce que j’avais à dire sur le sujet du mariage homosexuel. Quand la loi a été votée, j’ai dit "on n’y reviendra pas, on ne peut humainement y revenir" », a répondu Valérie Pécresse dans le Grand jury RTL-Le Figaro-LCI.

Valérie #Pecresse, la candidate homophobe et anti-immigrés, qui veut démanteler les services publics.



Nous continuerons de défendre nos valeurs humanistes et républicaines, l'écologie c'est le projet fédérateur. #Présidentielle2022#Jadot2022 🌻 — Yannick Jadot (@yjadot) December 4, 2021

Yannick Jadot « utilise l’injure pour essayer de relancer sa campagne. Ça le dérange peut-être d’avoir une candidate de droite sincèrement écologiste », a-t-elle ajouté. Réplique immédiate du candidat EELV, qui estime que Valérie Pécresse « n’est pas écologiste », et dénonçant « cette écologie d’affichage de la droite, de l’extrême droite et du gouvernement ».