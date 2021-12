Même si son camp s’est choisi samedi Valérie Pécresse pour tenter de conquérir l’Elysée, Eric Ciotti​ veut que sa ligne pèse durant la campagne pour la présidentielle 2022. Le député, battu pour l’investiture LR, a ainsi assuré au JDD que la candidate n’aurait « aucune chance de gagner » si elle ne reprenait pas certaines de ses « idées », car « l’élection se joue » à « la droite de la droite ».

Avec les candidatures de Marine Le Pen et Eric Zemmour notamment, « le pays n’a jamais autant penché à droite » et vote « à 40 % à la droite de la droite », a estimé l’élu des Alpes-Maritimes, qui a rallié 39 % des voix au deuxième tour du Congrès de LR. « L’élection se joue de ce côté-ci. Il faut être là pour l’emporter. Et nulle part ailleurs », a plaidé Eric Ciotti en invitant Valérie Pécresse à reprendre notamment « la suppression des droits de succession, la baisse massive de l’impôt sur le revenu, le retour de la double peine, la mise en place de conditions différentes d’acquisition de la nationalité française ».

« Quand la droite est de droite, il n’y a pas de place pour l’extrême droite », a encore assuré le député, qui dit avoir incarné « une droite fière, qui casse les tabous du politiquement correct et fracture le mur idéologique dans lequel on nous avait enfermés ». « Même si je ne gagne pas ce congrès, mes idées ont triomphé ».

Un déplacement Pécresse-Ciotti lundi

Interrogée par le JDD, Valérie Pécresse s’est toutefois montrée prudente en déclarant qu’elle ne « changerai(t) pas (s)a ligne ». « Des propositions fortes ont été avancées lors de cette primaire. Je veux y puiser celles qui me paraissent le plus efficaces », a-t-elle ajouté, sans préciser lesquelles.

Désireuse de rassembler son propre camp, après plusieurs semaines de bataille interne, elle a aussi indiqué qu’elle mènerait « cette semaine, avec tous les candidats de la primaire, plusieurs déplacements dans des lieux symboliques de la France ». Elle débutera ainsi cette tournée lundi dans les Alpes-Maritimes, sur les terres d’Eric Ciotti.