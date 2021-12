Nouveau ralliement pour le polémiste d’extrême droite. L’ancien député conservateur Jean-Frédéric Poisson a annoncé qu’il renonçait à sa candidature à la présidentielle pour se ranger derrière celle d’ Eric Zemmour.

L’ancien candidat à la primaire de la droite en 2017, qui préside le petit parti « VIA la voix du peuple » (ex-Parti chrétien-démocrate) avait déjà indiqué être disposé à se désister, avant d’hésiter en raison de l’organisation fragile de la campagne d’Eric Zemmour.

Présent ce dimanche au meeting de Villepinte

Dans un entretien au Parisien mis en ligne vendredi soir, il affirme avoir « accepté la proposition » d’Eric Zemmour de présider la Commission nationale d’investiture « de la future coalition électorale » chargée notamment de préparer les élections législatives en juin.

Jean-Frédéric Poisson, partisan comme Eric Zemmour de « l’union des droites », assistera au premier meeting de campagne du candidat d’extrême droite dimanche à Villepinte en raison de « la nécessité pour la France de se redresser sur un schéma politique conservateur ».

« Un choix civilisationnel nécessaire pour que la France retrouve sa grandeur »

« Un candidat est porteur de ce type de projet, et il est mieux placé que moi. C’est pourquoi je veux apporter à la campagne d’Éric Zemmour mon expérience d’élu local, de parlementaire et de responsable politique », fait-il valoir. « Le choix civilisationnel fait par Éric Zemmour, premier motif de cette alliance, est nécessaire pour que la France retrouve sa grandeur et sa réputation », ainsi que la prise « en compte la fragilité qui touche beaucoup de nos compatriotes », ajoute l’ancien député.

A propos des sondages​ qui stagnent et des déplacements chahutés, il estime que « rater une séquence de campagne, traverser un trou d’air dans les enquêtes d’opinion, ça arrive à tout le monde » mais salue l’annonce de sa candidature mardi « centrée sur la France comme nation et les Français comme peuple ».