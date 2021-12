Il a bâti son succès public sur sa notoriété télévisuelle. Pourtant, le désormais candidat à la présidentielle de 2022, Eric Zemmour, n’en finit plus de croiser le fer avec ses ex-confrères. Régulièrement fustigé par ses pairs, il fait l’objet d’une attention médiatique presque démesurée, entre attraction et répulsion.

« Avant même qu’il ne déclare officiellement sa candidature, il a été considéré, par le CSA, comme un acteur du débat politique national puisque son temps de parole a commencé à être décompté », rappelle Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias, et auteur du livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Une décision qui a contribué, selon le chercheur, à légitimer l’attention que lui portaient déjà certains médias.

Agenda médiatique et précampagne

Désireux de maîtriser l’agenda médiatique comme n’importe quel homme politique, il en connaît, en plus, les rouages. Contrairement à Emmanuel Macron qui affichait, dès le début de son mandat, une volonté de mettre à distance les journalistes, Eric Zemmour semble vouloir, au contraire, occuper l’espace médiatique à la limite de l’indigestion. Et ce malgré un désamour non dissimulé pour certaines pratiques journalistiques qu’il juge « basses ». « Maîtriser l’agenda médiatique à l’ère des réseaux sociaux, c’est difficile à tenir sur un temps long », estime l’historien.

Porté aux nues par une extrême droite médiatique à laquelle fait écho son discours, Eric Zemmour devra désormais réussir le tour de force d’aller chercher au-delà de ses soutiens. « On voit quand même, malgré tout, les limites de son discours qui l’oblige à être dans la surenchère permanente pour continuer à attirer les médias », conclut Alexis Lévrier. Une tactique qui pourrait risquer l’asphyxie sur le long terme.