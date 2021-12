Après une campagne intense, Eric Ciotti et Valérie Pécresse ont remporté le premier tour de la primaire​ des Républicains et s’affronteront dans la dernière ligne droite pour l’investiture du parti pour l’élection présidentielle de 2022, a annoncé le président du parti Christian Jacob, lors d’une conférence de presse.

Les scores étaient particulièrement serrés pour quatre des cinq candidats en lice. Valérie Pécresse passe avec 25 % des votes et Eric Ciotti 25,5 % des voies. Xavier Bertrand et Michel Barnier arrivent juste derrière avec respectivement 22,36 % et 23,93 % des votes. En bon dernier, Philippe Juvin sort avec 3,13 % des voies.

Et les adhérents se sont déplacés en masse, avec déjà près de 73,6 % de participation à 10 heures. Le second tour aura lieu de vendredi 8 heures à samedi 14 heures. Le nom du vainqueur et candidat officiel de la droite pour 2022 sera annoncé samedi à 14h30.

