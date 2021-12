Jean-Luc Mélenchon est en colère et c’est cette fois contre Romain Nadal. Le candidat de La France insoumise à la présidentielle a en effet vivement critiqué mercredi l’ambassadeur de France au Venezuela, après un tweet de ce dernier s’affichant, sur un dessin de presse, avec un drapeau vénézuélien anti-Chavez.

« L’ambassadeur de France à Caracas fait honte à la France avec cette image de lui déguisé en antichaviste et faux drapeau du Venezuela », affirme Jean-Luc Mélenchon. « L’ambassade de France n’a pas à être un local de l’extrême droite », poursuit l’Insoumis sur Twitter.

Les étoiles de la colère

Le candidat à l’Elysée vise un tweet de Romain Nadal défendant la liberté de la presse et le dessin de presse, avec une caricature le représentant arborant un drapeau vénézuélien aux couleurs jaune bleu rouge mais qui ne comporte que 7 étoiles, contre 8 sur le drapeau actuel du Venezuela du président socialiste Nicolas Maduro. Ce drapeau à huit étoiles avait été instauré en 2006 par Hugo Chavez, ancien président du Venezuela, symbolisant la participation de la province de Guyane à l’indépendance du Venezuela, au même titre que les 7 autres provinces.

« Une partie de l’opposition, la branche d’extrême-droite ayant organisé des coups d’Etat à répétition et soutenant les sanctions contre son propre pays, avec à sa tête Juan Guaido, refuse ce drapeau et continue d’arborer l’ancien drapeau à 7 étoiles », a dénoncé La France insoumise. « Au Venezuela, s’afficher avec 7 étoiles, c’est se montrer ostensiblement partisan de l’opposition », ajoute-t-on de même source.

Un ambassadeur dans le viseur du gouvernement de Maduro

Jean-Luc Mélenchon, qui soutient Nicolas Maduro, regrette que « une fois de plus, l’ambassadeur affiche son soutien à l’opposition d’extrême-droite, après s’être déjà affiché ouvertement avec Juan Guaido durant les opérations de déstabilisation qu’il menait contre le pays », a expliqué encore La France insoumise, qui note que « la France, depuis le président Chirac, a toujours reconnu et utilisé dans ses cérémonies officielles le drapeau à huit étoiles ». « Dans le respect de la souveraineté et de l’indépendance du Venezuela, un ambassadeur n’a pas à afficher son soutien pour quelconque parti de la vie politique du pays », ajoute LFI.

En février 2020, Romain Nadal avait été accusé par le gouvernement du Venezuela de s’immiscer dans les affaires intérieures du pays après que le diplomate avait reçu le chef de l’opposition Juan Guaido à son retour d’une tournée internationale.