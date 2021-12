La vidéo d’Eric Zemmour annonçant officiellement son entrée dans la course à l’Elysée continue de cristalliser les critiques. Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, a ainsi accusé mercredi soir le polémiste de « détournement » de l’image du chanteur décédé, dans son clip d’annonce de sa candidature à l’ élection présidentielle, indiquant envisager des poursuites.

Depuis la diffusion de la vidéo mardi de nombreux médias et personnalités se sont insurgés contre l’utilisation par Eric Zemmour de leurs images à leur insu. Plusieurs en ont même demandé le retrait à la plateforme de partage de vidéos YouTube.

Un détournement « au profit de sa propagande »

Dans cette vidéo, il évoque notamment images à l’appui « le pays de Gabin et de Delon, de Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d’Aznavour, de Brassens et de Barbara ». Johnny Hallyday apparaît en train de chanter, en gros plan, dans une archive en noir et blanc. En utilisant ces images Eric Zemmour « tente un détournement de l’image de Johnny au profit de sa propagande », dénonce la veuve du chanteur dans un communiqué.

« Cette faute n’est pas seulement condamnable car aucune autorisation n’a été demandée et donc octroyée. Elle constitue aussi une usurpation et la démonstration de l’irrespect de son auteur envers le symbole qu’incarne Johnny, et envers tous ceux qui portent authentiquement Johnny dans leur mémoire », ajoute Laetitia Hallyday qui « charge (son) conseil d’envisager toutes les poursuites nécessaires ».