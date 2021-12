Certains diront que le timing a été savamment choisi. Alors que les adhérents de LR, son ancien parti, étaient en train de voter ce mercredi matin pour désigner leur candidat à la prochaine élection présidentielle, Christian Estrosi annonçait qu’il rejoignait Horizons, la formation lancée par Edouard Philippe.

« Je m’inscris au sein de la seule organisation politique qui peut aujourd’hui légitiment revendiquer l’héritage du RPR, de l’UMP et des Républicains et porter nos valeurs de la droite et du centre », a déclaré le maire de Nice, qui participait dans sa ville à une réunion publique avec l’ancien premier Ministre. Un ralliement qui n’oppose « aucune incompatibilité », selon Christian Estrosi, à dire : « oui je suis de droite et je ne m’en excuse pas ! »

En rejoignant aujourd’hui @EPhilippe_LH au sein d’@HorizonsLeParti, je m’inscris au sein de la seule organisation politique qui peut aujourd’hui légitiment revendiquer l'héritage du RPR, de l'UMP et des Républicains et porter nos valeurs de la droite et du centre. pic.twitter.com/ARqXlBWfQI — Christian Estrosi (@cestrosi) December 1, 2021

Dans la « maison commune de la majorité »

Edouard Philippe a lancé ce mouvement en octobre pour élargir vers la droite le socle de partisans d’Emmanuel Macron. Une des « lignes claires est le soutien au président de la République », avait-il expliqué lors de son lancement. Horizons a d’ailleurs déjà intégré « Ensemble citoyens ! » : la maison commune de la majorité lancée lundi.

« Par cohérence et fidélité, j’ai décidé que La France audacieuse, ce mouvement d’élus locaux que j’ai créé, s’inscrirait dans la maison commune qui préfigure une nouvelle majorité », a aussi annoncé Christian Estrosi ce mercredi.