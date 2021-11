A l’issue d’une précampagne agitée et d’une arrivée fracassante dans les sondages, le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour a officialisé, ce mardi, sa candidature à la présidentielle dans une vidéo au ton dramatique, expliquant vouloir que les Français « se sentent de nouveau chez eux ».

« J’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle », a-t-il annoncé, en lisant un texte derrière un micro d’époque, mimant le parallèle avec l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Bien qu’attendue depuis plusieurs semaines, cette candidature n’a pas manqué de faire réagir.

Doigt d’honneur

« Dans les images anxiogènes, il n’y a rien sur la délinquance de rue des gens qui s’adressent des doigts d’honneur. Par ailleurs, la première civilité, c’est de regarder ses interlocuteurs dans les yeux. Ce n’est pas une candidature, c’est une mauvaise publicité. Tête basse », a réagi Hugues Renson, vice-président LREM de l’Assemblée nationale, sur Twitter, en référence au doigt d’honneur que le polémiste a échangé avec une passante à Marseille, samedi.

« Quelle meilleure réponse à l’annonce de la candidature d’Eric Zemmour et de ses promesses rabougries, que la panthéonisation de Joséphine Baker, elle qui nous rappelle avec force la grandeur de notre nation ouverte et progressiste ? », a estimé de son côté, Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable.

Un « problème de sérieux »

Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, s'est interrogé sur la valeur de la candidature du polémiste d’extrême droite. « Quelle est la valeur ajoutée de cette candidature ? Est-ce qu’elle apporte quelque chose de plus (…) ou est-ce que finalement on est sur une candidature qui divise le camp national ? (…) Tout ce qui vient parasiter une candidature contre Emmanuel Macron en réalité sert Emmanuel Macron (…) Eric Zemmour n’est pas en capacité de se qualifier pour le second tour (…) Il y a un problème de maîtrise de soi et de sérieux dans cette candidature. Eric Zemmour a du mal à installer une crédibilité, on ne le voit pas comme un homme politique, encore moins comme un président de la République », a-t-il déclaré.

« Il paraît que Zemmour vient de se déclarer candidat à l’élection présidentielle de 1965 ? », a ironisé Manuel Bompard, directeur de campagne du candidat LFI à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, en référence aux ressemblances avec l’appel du 18 juin 1940. « La haine est son métier. La polémique son seul objet. Pour nous, c’est tout l’inverse. Les Jours heureux, la république sociale porteuse des valeurs universelles de la Révolution française : liberté, égalité, fraternité. C’est ça, ma France », a ajouté Fabien Roussel, candidat PCF à la présidentielle.

Réconcilier les Français

« #ZemmourCandidat La réponse de de Gaulle : "Prétendre faire la France avec une fraction, c’est une erreur grave et prétendre représenter la France au nom d’une fraction est une erreur impardonnable". Le futur Président doit réconcilier les Français et non chercher à les fracturer », a réagi Damien Abad, président du groupe LR à l’Assemblée nationale.

Jean-François Mbaye, député LREM du Val-de-Marne, s’est lui aussi indigné de la candidature du polémiste : « Zemmour voudrait d’une France en noir et blanc pendant que les Français regardent vers l’avenir. Il singe le Général de Gaulle – qui doit se retourner dans sa tombe – par un appel médiocre et pitoyable. Effaçons vite cette tache honteuse de notre histoire ! »