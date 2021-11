Le député du Gard Philippe Berta (MoDem) a publié sur Twitter, ce vendredi, un mail qu’il a reçu dans lequel une personne le menace de mort.

« Voici le mail reçu d’un courageux anonyme qui ne me promet rien de moins que la décapitation », écrit l’élu, qui évoque « une haine inqualifiable ». Philippe Berta, par ailleurs président du groupe d’études sur les maladies rares à l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il allait déposer, « bien entendu », une plainte.

Voici le mail reçu d'un courageux anonyme qui ne me promet rien de moins que la décapitation



Mon engagement pour la santé, le handicap et les 3 millions d’enfants porteurs de maladies rares ne me semble pas justifier cette haine inqualifiable



Je déposerai, bien entendu, plainte pic.twitter.com/An9OynqYAS