Même s’il n’est pas candidat, Edouard Philippe est bel et bien décidé à être actif dans le débat de la campagne présidentielle. L’ancien Premier ministre a ainsi décroché ses flèches mardi contre son ancien parti, dans l’espoir de faire bouger leurs électeurs vers En Marche. Dans le Figaro, il regrette que les candidats à l’investiture LR pour la présidentielle « réduisent tout le débat public » aux questions d’immigration et de sécurité.

« Que l’immigration et la sécurité soient des sujets sérieux et suscitent une forme d’inquiétude ou de peur, c’est évident. De là à réduire tout le débat public à ces sujets, je m’y refuse », explique-t-il. L’ancien chef du gouvernement juge « extravagant (…) cette capacité de LR à présenter une succession de mesures qui s’appliqueraient de façon immédiate, sans regarder ni le temps long ni le contexte international ».

Un coup contre Sarkozy

Citant l’ex-président Nicolas Sarkozy, qui estime que « la crise migratoire n’a pas commencé », l’ex-Premier ministre considère que « tant qu’on ne parle pas de ces mouvements de fond, et de comment les prendre à bras-le-corps, je crains qu’on ne fasse que brasser l’écume ». Pour Edouard Philippe, qui vient de fonder son propre parti baptisé Horizons et soutiendra Emmanuel Macron en 2022, « il manque à LR cette profondeur de champ ».

« Aujourd’hui, il y a cinq candidats qui veulent faire arbitrer leurs ambitions par 150.000 personnes et qui donnent l’impression de faire la course à celui qui sera le plus à droite, le plus affirmatif, le plus volontaire », constate-t-il, à l’approche du congrès de LR du 1er au 4 décembre qui doit départager les cinq candidats en lice de la droite pour 2022. « Comme si pour régler un problème, il suffisait d’afficher sa volonté. Tous les Français savent bien que c’est beaucoup plus compliqué que cela ». Pour lui, « à part Eric Ciotti, qui est le plus cohérent et le plus constant, tout autre candidat investi par le congrès LR recentrera assez vite son discours ».

« De l’estime » et des critiques

Il dit avoir « de l’estime pour beaucoup des candidats LR à cette primaire » et « les sait sincèrement amoureux de la France. Mais je ne me reconnais plus dans certaines de leurs propositions ni dans leurs choix. Ils se sont rangés dans une opposition systématique », ajoute-t-il. Enfin, il estime le polémiste d’extrême-droite Éric Zemmour « en surchauffe », et ne voit « pas les Français confier le destin du pays à quelqu’un qui est le nouveau visage de vieux instincts ». Une chose est sûre : la campagne bat bien son plein.