Marine Le Pen, candidate à la présidentielle du Rassemblement national (RN), qui a accompagné vendredi une patrouille de police dans les quartiers Nord de Marseille, a expliqué vouloir « mener une guerre à la drogue », qui toucherait « quasiment l’intégralité » des cités qu’elle a traversées.

« Je viens de faire un tour avec la BAC (brigade anticriminalité), faire le tour d’un certain nombre de cités, il y a des trafics de drogue absolument quasiment dans l’intégralité des cités dans lesquelles on est passé » et les forces de l’ordre « ont un peu le sentiment, il faut bien le dire, de vider la Méditerranée à la petite cuillère », a déclaré Le Pen à l’issue d’une patrouille en voiture d’une demi-heure avec des policiers d’un commissariat des quartiers nord de Marseille. « Il faut véritablement mener une guerre à la drogue et pour faire cela, il faut investir massivement dans l’intégralité de la chaîne pénale », a poursuivi la candidate, estimant que cela nécessitait de « réarmer moralement les policiers » et de « mettre en place la présomption de légitime défense » pour ces derniers.

« Doubler le nombre de magistrats »

Selon Le Pen, « la démonstration est faite que plus il y a des policiers dans des endroits difficiles, plus ce sont les policiers qui détiennent l’autorité » à laquelle « les criminels, les délinquants et les trafiquants sont obligés de se plier ». « Dans les cités difficiles – il y en a entre 200 et 300 –, il faut mettre le paquet pour reprendre la main, pour reprendre le pouvoir, pour mettre fin à l’anarchie généralisée qui y règne », a-t-elle ajouté. « La police, cela sert à quelque chose, mais encore faut-il aussi que derrière, les magistrats servent à quelque chose », et pour ce faire, « il faut qu’ils se départissent pour certains d’entre eux d’une idéologie laxiste et pour d’autres il faut leur donner les moyens d’agir », a complété Marine Le Pen, proposant de « doubler le nombre de magistrats » dans le domaine pénal et dans le domaine civil.

Interrogée sur sa remontée récente dans les sondages, notamment face au polémiste Eric Zemmour, la candidate RN s’est montrée très confiante sur sa victoire : « L’élection est encore dans cinq mois, je vous le redis, très sereinement, très tranquillement, je suis convaincue que je serai au second tour de cette élection, et je vous le dis aussi sereinement et tranquillement, je suis convaincue que je gagnerai cette élection présidentielle. »