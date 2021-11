Dans un communiqué de presse,​ à l’occasion de l’adoption dans le projet de loi de finances de quatre amendements visant à aider les écoles ​et les transports en commun à Marseille, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu’il se rendrait « d’ici la fin d’année pour constater les avancées concrètes de la mise en œuvre du plan Marseille en Grand. »

Et de préciser : « ce partenariat, engageant l’État et les collectivités autour d’objectifs précis, fera l’objet d’un contrat d’ambition qui en déclinera les modalités et d’un suivi régulier du niveau d’avancement des différents projets engagés. » Le Premier ministre rappelle que l’aide financière de l’Etat doit être accompagnée « d’une réforme des modes de fonctionnement de la métropole d’Aix-Marseille Provence afin de concrétiser rapidement les investissements. »