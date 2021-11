Alors que les scrutins de 2022 approchent, il va y avoir foule ce mardi à Colombey-les-Deux-Eglises. Jean Castex ainsi que plusieurs candidats à la présidentielle vont en effet se rendre sur cette terre de pèlerinage du gaullisme historique, à l’occasion du 51e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle.

Ce village de Haute-Marne, visité chaque année par plus de 100.000 personnes, est cette année un passage obligé pour bon nombre de candidats à l’Elysée, de droite mais aussi de gauche. Le symbole est en effet fort : c’est dans sa résidence de La Boisserie qu’est mort le général, le 9 novembre 1970 à 80 ans.

Une croix de 43,50 m de haut

Du parc de cette gentilhommière, les visiteurs peuvent apercevoir la monumentale croix de Lorraine en granit rose, haute de 43,50 mètres. « Après ma mort, on dressera une grande croix de Lorraine sur la plus haute colline, derrière ma maison », avait souhaité le général de Gaulle. « Et comme il n’y a personne par là, personne ne la verra. Elle incitera les lapins à la Résistance », avait-il ajouté, selon une boutade rapportée par André Malraux.

Les lapins auront au moins une occupation cette année : compter les prétendants au fauteuil de l’Elysée venus se faire prendre en photo. Dans la majorité, Jean Castex déposera une gerbe sur la tombe de l’homme du 18 juin vers 10 heures, puis participera à la cérémonie devant la Croix de Lorraine, symbole de la résistance. En pleine compétition interne à droite, au lendemain de leur premier débat télévisé, les cinq candidats à l’investiture LR – Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse – seront eux aussi du déplacement, tout comme Christian Jacob le président du parti.

Combattre Eric Zemmour

A gauche, deux personnalités en font cette année un symbole dans la lutte contre l'« appropriation » de l’histoire par Eric Zemmour. La candidate socialiste Anne Hidalgo, qui assistait déjà tous les ans à la cérémonie en tant que maire de Paris, entend cette fois « remettre l’histoire à sa place », selon son entourage. Le 10, elle déposera également trois gerbes en hommage aux combattants chrétiens, musulmans et israélites à la Nécropole de Douaumont. L’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, aussi candidat, a lancé « un appel à tous ceux, des communistes aux gaullistes, qui ont en héritage la France libre et le Conseil National de la Résistance, à aller à Colombey-les-Deux-Eglises pour former un mur du silence et faire taire monsieur Zemmour ».

Eric Zemmour ne viendra par contre pas à Colombey alors que des rumeurs – démenties par son entourage – ont circulé sur une possible annonce de candidature sur place. « A la veille de la présidentielle, tout le monde vient (à Colombey). L’année d’après, je suis tout seul », a pour sa part ironisé le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, présent chaque année, comme l’ancien bras droit de Marine Le Pen et président des Patriotes, Florian Philippot.