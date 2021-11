Un amendement au projet de budget 2022 va être déposé par le gouvernement, mardi, pour prolonger de six mois le dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’à la fin juin 2022, a annoncé Bercy, ce lundi, confirmant une information du Figaro.

« Toutes les entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire doivent pleinement profiter de la reprise. C’est pourquoi nous prolongeons de six mois la distribution des PGE », a déclaré au quotidien le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire​.

Près de 60 % des PGE pas consommés

Cette prolongation doit encore, pour être effective, être avalisée par la Commission européenne, qui devrait se prononcer le 17 novembre, selon le Figaro. Plus de 690.000 PGE ont été accordés pour plus de 140 milliards d’euros depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, permettant de renflouer la trésorerie des entreprises face à une chute brutale de leur activité.

Pour répondre à l’urgence, le gouvernement avait mis en place un dispositif exceptionnel de garanties pouvant aller jusqu’à 300 milliards d’euros. Mais la trésorerie de nombreuses entreprises ne s’est finalement pas dégradée avec la crise. Cet été, selon le dernier baromètre trimestre publié par la banque publique Bpifrance et l’institut Rexecode, 60 % des PGE n’avaient pas été consommés, ou seulement minoritairement.

Les indicateurs « meilleurs qu’anticipés »

La situation est cependant très disparate selon les entreprises et les secteurs d’activité. Mais d’une manière générale, « les indicateurs sont aujourd’hui bons, meilleurs même qu’anticipés, les chiffres de distribution du PGE stagnent depuis plusieurs mois, et les intentions de remboursement immédiat traduisent d’ailleurs cette bonne situation économique », a réagi dans un communiqué la Fédération bancaire française (FBF).

« L’essentiel des PGE a été souscrit dans les premiers mois de crise sanitaire, entre mars et juillet 2020 », relève la FBF qui assure que « comme depuis le début de la crise sanitaire, les banques françaises resteront mobilisées pour accompagner leurs clients et rechercher avec eux, le plus en amont possible, les solutions les plus adaptées à leur situation ».