Présidentielle 2022 : qui est en tête des sondages au 1er décembre ?

Parmi Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Eric Zemmour, Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Emmanuel Macron : tous n’ont pas encore officiellement déclaré leur candidature, mais ces derniers ont tous manifesté des velléités de succéder à l’actuel président de la République. Retrouvez une synthèse des sondages commandés par les instituts Harris Interactive, Ipsos, Ifop-Fiducial et Elable. Depuis plusieurs semaines, ces derniers mettent à disposition des relevés d’intentions de vote que nous utilisons pour alimenter les différents graphiques ci-dessus et vous permettre de suivre les dernières tendances à quelques mois du premier tour.

Intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle 2022

Statu quo ces dernières semaines concernant les intentions de vote pour le premier tour. Emmanuel Macron reste largement en tête et oscille autour de 23 % des intentions de vote selon Harris Interactive. Néanmoins, dans la lutte de l’extrême droite pour la qualification au second tour, Marine Le Pen effectue une percée remarquée et repasse pour la première fois depuis la fin septembre devant Eric Zemmour. Xavier Bertrand, dans l’hypothèse où il serait le candidat de la droite, stagne toujours à 14 % en quatrième position.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron vs Marine Le Pen

En cas de remake du second tour du scrutin de 2017, Emmanuel Macron creuserait l’écart avec la candidate du Rassemblement National ces dernières semaines, et voit son avance passer de 6 à une dizaine de points selon les dernières estimations d’Harris-Interactive.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron vs Xavier Bertrand

Les écarts entre le président sortant et le potentiel candidat de la droite et des Républicains Xavier Bertrand reste relativement faible, mais Emmanuel Macron conserve l’avantage selon les derniers sondages d’Harris-Interactive et d’Ifop-Fiducial.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron vs Eric Zemmour

Ces dernières semaines, Emmanuel Macron voit sa progression face à Eric Zemmour s’accentuer. Le président sortant serait crédité de près de 60 % de part de voix selon Harris-Interactive, et même 65 % selon Elabe soit un avantage considérable de 30 points.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron vs Valérie Pécresse

Si Valérie Pécresse se retrouvait opposée au président sortant au second tour, elle ne serait créditée que de 42 à 43 % des intentions de vote selon Harris Interactive, un chiffre stable ces dernières semaines.

Hypothèse second tour : Jean-Luc Mélenchon vs Emmanuel Macron

Enfin, en cas de duel entre le candidat de la France Insoumise et Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon accuserait un retard important, lui qui ne collectait plus que 36 % des intentions de votes au second tour au 15 novembre, selon Harris-Interactive.

Pour en savoir plus sur les sondages présentés ici, consultez nos sources ci-dessous :