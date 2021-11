Anne Hidalgo sur le banc de l’équipe de France ? Que Didier Deschamps se rassure, la maire de Paris ne brigue pas sa place de sélectionneur des Bleus mais la présidence de la République (un poste tout aussi exposé). Non, la candidate investie par le PS dit être entourée de « l’équipe de France des maires » pour la mener à l’Elysée. Mais qui compose cette dream team socialiste ?

Johanna Rolland, la directrice de campagne

C’est l’un des leaders de la nouvelle génération du PS qui dirige la campagne d’Anne Hidalgo. Johanna Rolland, 42 ans, possède déjà une solide expérience d’élue locale puisqu’elle a entamé son deuxième mandat à la tête de la mairie de Nantes et de la sixième métropole de France. Comme Hidalgo après Delanoë, elle s’est révélée au grand public en prenant la succession d’un maire incontournable (Jean-Marc Ayrault), tout en imposant sa propre partition, celle de la « sociale écologie ». Un credo qui ne l’empêche pas de ferrailler régulièrement avec ses alliés écologistes. Convoitée par Emmanuel Macron pour occuper un grand ministère, cette bosseuse attachée à ses « convictions » a récemment démissionné de la présidence de l’influente association d’élus France Urbaine afin d’accompagner Hidalgo. « On sait où l’on va. La seule chose qui nous intéresse, c’est la ligne d’arrivée », répète-t-elle depuis en balayant les sondages.

Nathalie Appéré, la spécialiste du logement

Elle faisait partie des 30 maires de Bretagne ayant exprimé publiquement leur soutien à la candidature d’Anne Hidalgo. Maire de Rennes depuis 2014, Nathalie Appéré ne cache pas ses envies de participer à la campagne présidentielle. Depuis l’officialisation de la candidature d’Anne Hidalgo, la socialiste a notamment apporté sa vision de la politique du logement, de l’habitat et de la construction de la ville, pour lesquels sa ville est souvent citée comme référence. Nommée présidente de l’Agence nationale de l’habitat en 2015, elle avait quitté ses fonctions en 2020 en étant saluée par le ministre du Logement Julien Denormandie, pour son bilan « exceptionnel ». Agée de 46 ans, Nathalie Appéré est mariée et mère de deux enfants. Native du Morbihan, elle est arrivée à Rennes pour mener ses études à l’institut d’études politiques, avant d’intégrer l’équipe d’Edmond Hervé, maire de Rennes pendant plus de trente ans.

Boris Vallaud, le coordinateur

Le député des Landes s’est taillé en quelques années une vraie place dans l’univers socialiste. En 2014, il succède à un certain Emmanuel Macron au poste de secrétaire général adjoint de l’Elysée. Même s’il sert sous Hollande, il a droit à la bienveillance l’aile gauche du PS : Henri Emmanuelli, qui l’a connu lors d’un passage dans les Landes de ce haut fonctionnaire, le prend sous son aile et lui propose sa succession à la députation en 2017. Boris Vallaud, qui met en valeurs quelques vieilles origines landaises, ne garde pas longtemps l’étiquette du parachuté : il gagne une primaire interne face à un candidat local et sort victorieux d’une bataille homérique aux législatives en pleine vague macroniste. En 2020, il parachève son implantation en faisant lui-même basculer un canton de droite aux départementales. A l’Assemblée, il est très vite remarqué dans le petit groupe des socialistes survivants : très actif et très malin, c’est lui qui est à l’origine de la commission d’enquête sur l’affaire Benalla. Paris Match disait de lui en mai 2021 qu’il n’était « fâché avec personne », aussi bien au PS que chez les communistes et même les insoumis. Sa place de coordinateur de « l’équipe de France des maires » paraît presque logique.

Carole Delga, les Idées en commun

Certains observateurs de la vie politique lui prêtaient des ambitions dès 2022. Ce ne sera pas pour cette fois. A tout juste 50 ans, Carole Delga, présidente de région la mieux réélue de France en juin dernier, s’est rangée derrière la maire de Paris, « une bonne candidate pour la présidence de la République, la mieux placée ». Dès cet été, la nouvelle présidente des Régions de France, a pris la tête de la plateforme Idées en commun, lancée par la candidate. Un concept déjà éprouvé lors de sa propre campagne à travers « l’Occitanie en commun ». « Elle a permis de rassembler largement, bien au-delà des seules organisations partisanes, et notamment des citoyens, des gens de la société civile. Elle a proposé à la candidate de travailler à l’échelle du pays sur la même architecture », explique-t-on dans l’entourage de Carole Delga qui n’avait pas fait d’alliance avec les écologistes au second tour des régionales. Fin octobre, elle a été nommée porte-parole de la campagne « chargée de l’animation territoriale ». Elle va devoir mettre en place des comités départementaux « Hidalgo 2022 », un travail de terrain indispensable pour sortir la candidate socialiste de son image de maire de Paris.

Mathieu Klein, en charge du programme présidentiel

Mathieu Klein, le maire de Nancy, a la politique dans les veines. Il milite au PS dès l’âge de 16 ans et va, dans les années 1990, s’engager largement dans la lutte contre le VIH/Sida et l’homophobie. Il se frotte à la politique électorale dans les années 2000 : il siège au conseil général de Meurthe-et-Moselle dès 2004, il en prendra la tête en 2014. A Nancy, lui et le PS se cassent les dents plusieurs fois de peu, aux législatives et aux municipales. C’est pourtant bien lui qui réalisera la bascule historique de la mairie à gauche : Nancy est la seule grande ville arrachée par le PS à la droite en 2020. Autre symbole : Mathieu Klein est le seul maire d’une ville de 100.000 habitants en France ouvertement homosexuel. Il avait d’ailleurs affiché le fait qu’il était marié et père de trois enfants dans sa propagande électorale lors des municipales. Il est aujourd’hui chargé du programme présidentiel dans l’équipe socialiste.

Nicolas Mayer-Rossignol, le porte-parole environnement

Il a 44 ans mais Nicolas Mayer-Rossignol se place encore dans la « nouvelle génération », c’est dire si le renouvellement au Parti socialiste n’est pas une sinécure. Maire de Rouen, il a aussi été le plus jeune président de région de France, en Haute-Normandie, en 2013. Le parcours électoral de ce scientifique passé par le privé avant d’arriver en politique en 2008 n’a pourtant pas été sans embûches. En 2015, Mayer-Rossignol est la tête de liste de la gauche en Normandie réunifiée mais est battu de justesse. En 2020, candidat PS à la mairie de Rouen, déjà socialiste, il n’est pourtant pas favori : six mois après l’accident de l’usine Lubrizol, EELV a le vent dans les voiles et les sondages donnent tous la liste écolo en tête. Mayer-Rossignol renverse les pronostics et devient finalement maire de la capitale normande. C’est peut-être aussi ce symbole-là que vient apporter Nicolas Mayer-Rossignol à la campagne d’Anne Hidalgo. Il sera notamment porte-parole sur les questions d’environnement.

Cédric Van Styvendael, le facilitateur

Première candidature et première victoire électorale. Cédric Van Styvendael, aka « CVS », a remporté, à 46 ans, la mairie de Villeurbanne, en juillet 2020. Sa réputation ? Un homme « de dialogue », « franc » et « empathique », soufflent ses collaborateurs. Ce natif de Lyon a grandi à Chambéry où son père dirigeait un foyer de jeunes travailleurs. Mais c’est à Paris qu’il a toutefois entamé sa carrière professionnelle en développant le scoutisme dans les quartiers populaires. Une activité qu’il a lui-même pratiquée dans sa jeunesse et qui lui a permis de rencontrer son épouse, enseignante auprès d’enfants handicapés. Catholique et père de 4 enfants, « CVS » est revenu ensuite sur ses terres en 2009 pour devenir « par conviction » consultant puis directeur régional de l’office HLM de Villeurbanne. Par ce biais, il fait la connaissance de Jean-Paul Bret, son prédécesseur à la mairie. Toujours par conviction, l’homme fonde en 2014 une centrale d’achat pourque les locataires des logements sociaux puissent acheter et manger bio. « Ma seule force politique, c’est la liberté que me donne mon parcours professionnel », confiait-il à Libération il y a quelques semaines. Il lui a été confié la charge des relations avec les partenaires de gauche.

Stéphane Troussel, le voisin séquanodionysien

C’est l’un des « proches » d’Anne Hidalgo. Par sa proximité géographique, le président du département de la Seine-Saint-Denis connaît bien la candidate. Ce socialiste de 51 ans s’est engagé auprès de la maire de Paris dès 2016 pour défendre la candidature de la capitale, et celle de son département aux Jeux olympiques de 2024. Militant au Parti socialiste depuis 1993, il en a été un secrétaire national adjoint de 2014 à 2020, soutenant Benoît Hamon à la primaire de 2017 puis Olivier Faure pour le poste de premier secrétaire du parti en 2018. Il est conseiller municipal de La Courneuve depuis 1995 et en a été le conseiller général avant de prendre la présidence du département. Il est l’un des porte-paroles de la campagne d’Anne Hidalgo.

Michaël Delafosse, le fan boy

A son retour des Jeux olympiques de Tokyo, Michaël Delafosse l’avait accueillie comme une cheffe d’Etat. Depuis des années, le maire de Montpelier se montre dithyrambique à l’évocation d’Anne Hidalgo et sa politique menée à Paris. Quadra, prof d’histoire géo et militant socialiste depuis ses 16 ans, il est l’un des symboles de cette équipe de campagne issue du terrain. « C’est quelqu’un de fidèle, de loyal et de travailleur », dit de lui Hussein Bourgi, le patron du PS dans l’Hérault. Très respectueux de l’institution, mais bien décidé à bousculer les usages du parti, cet ancien président de La Mutuelle des Etudiants colporte la bonne parole sur les modes de transports doux et la gratuité des transports en commun ( partiellement mise en place à Montpellier), jusqu’à Glasgow et la COP26. Son rôle dans la campagne d’Anne Hidalgo n’est pas encore défini. « Mais il a acquis une légitimité sur de nombreux sujets, reprend Hussein Bourgi. Y compris là où on ne l’attendait pas forcément en raison de sa jeunesse et son engagement sans faille à gauche. Notamment sur les questions liées à la laïcité et son action en matière de sécurité ».