Un destin présidentiel peut-il s’écrire en un e-mail ? A la rédaction de 20 Minutes, on a d’abord été intrigué par la missive reçue le 23 octobre. L’objet sobrement baptisé « Présidentielles 2022 » laissait finalement assez peu de doutes sur les intentions de l’autrice.

Derrière le clavier, Anne Dan, une Vosgienne de 29 ans. Contrôleuse et auditrice pour l’agriculture biologique dans le civil, elle affiche son ambition dès la première phrase : « Je souhaite me présenter à l’élection présidentielle de 2022. »

Poussée par son mari

Le mail est concis, articulé autour de quelques propositions de son programme, assorti de liens vers le site Web de la candidate et ses réseaux sociaux. Avec une ligne directrice : « Utiliser largement la science, la technologie, l’intelligence artificielle et le numérique au service de l’Homme et de la Nature. »

Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser cette habitante de Saint-Dié-des-Vosges, « jamais investie en politique auparavant », à se lancer dans la course ? Tout simplement son mari, Ioan, rencontré il y a deux ans lors d’une randonnée.

« On s’est dit qu’on n’avait pas le choix, il faut y aller »

Mus par « un coup de foudre intellectuel », et à force de discussion sur leurs « illusions et déceptions », les deux époux en arrivent « progressivement » à la décision de présenter leurs idées devant leurs compatriotes. Une évidence pour Anne Dan : « On a construit un tel programme. On s’est dit qu’on n’avait pas le choix, il faut y aller. »

Depuis septembre 2020, le couple a réuni « une équipe d’une vingtaine de personnes composée de proches et de la famille ». Ancien légionnaire, Ioan Dan, 41 ans, est focalisé « à 100 % sur le projet ». « C’est un peu mon directeur de campagne », indique sa femme. Leur budget ? « Pour le moment, nous investissons notre propre argent, mais nous comptons lancer une campagne de financement participatif. »

« Semaine de trente-deux heures »

Leur programme contient « des solutions de droite et de gauche », selon Anne Dan. Le couple souhaite par exemple « mettre fin à l’immigration illégale et travailler en amont avec les consulats de pays concernés pour choisir et privilégier des femmes et des enfants, afin d’accueillir les gens de manière digne ». Ou encore « un revenu universel de 700 euros par mois, financé par les cotisations sur les salaires nets à hauteur de 25 %, et la semaine à trente-deux heures travaillées ».

Des idées qu’il leur faudra encore soumettre aux citoyens, mais aussi aux parlementaires et élus locaux. En effet, impossible de se présenter si Anne Dan ne récolte pas au moins 500 parrainages. Là encore, la Vosgienne se veut optimiste : « On a déjà contacté plus de 450 maires ! » Un édile alsacien, dont elle souhaite préserver l’anonymat, serait particulièrement intéressé par la démarche des Dan, basée sur « la science, l’intelligence et le bon sens ». En tout cas, eux y croient à fond : « On est portés par ce qu’on fait. »