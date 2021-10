Des sourires qui ne font pas plaisir à tout le monde. Alors que le Covid-19 connaît, avec l’arrivée de l’automne, une « petite poussée en France », s’est inquiété le ministre de la Santé, Olivier Véran, une publication virale sur Facebook dénonce le non-respect des mesures sanitaires chez des membres de la majorité présidentielle.

Partagé plusieurs milliers de fois jusqu’à présent, le post – accompagné du commentaire ironique « voici les gestes barrière de ceux qui nous imposent le pass » – montre une photo où l’on voit le Premier ministre, Jean Castex, entouré des cadres LREM lors d’un repas plutôt festif.

Photo virale d'un dîner de cadres LREM - Capture d'écran

Autour de la table, chargée en assiettes et boissons, les tenues sont décontractées et les mines réjouies. Parmi les convives, serrés les uns contre les autres, on reconnaît le chef du gouvernement, donc, mais aussi Mickael Nogal (député de Haute-Garonne), Stanislas Guerini (délégué général de LREM et député de Paris), Roland Lescure (député des Français d’Amérique du Nord), Laëtitia Avia (députée de Paris), ou encore Marie Guévenoux (déléguée générale adjointe du parti et députée de l’Essonne).

Ces élus méritaient-ils le carton rouge brandi dans plusieurs commentaires ?

​FAKE OFF

Pour le vérifier, nous avons cherché à savoir à quelle occasion le cliché polémique a été pris. Contacté, LREM n’a pas mis bien longtemps à nous répondre : « C’est simple, cette photo a été prise lors du campus d’été de la majorité. » Lequel s’est tenu les 2 et 3 octobre à Avignon (Vaucluse). Ce week-end-là, cadres et militants LREM s’étaient réunis pour lancer la campagne présidentielle. Et 20 Minutes y était, d’ailleurs ( à lire par ici). A LREM, on précise qu’il s’agit de « la soirée du samedi, à laquelle était présent le Premier ministre, certainement aux alentours de 21h, car il est arrivé sur place à 20h ».

Pour ce qui est du non-respect apparent des gestes barrières, l’entourage de Jean Castex indique que le « campus » était « soumis à pass sanitaire ». Une information confirmée à LREM, où l’on souligne que « le repas avait lieu en extérieur, et non dans un espace clos. Il est vrai que personne ne porte le masque. Mais je ne sais pas si vous avez essayé, mais c’est difficile de le faire tout en mangeant ».