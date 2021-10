Un mélange de références aux combats des « gilets jaunes », de dénonciations du pass sanitaire, rebaptisé pour l’occasion en « pass nazitaire », et d’injures renvoyant à une sombre période du type « nazie » ou « collabo ». Voilà ce qu’a découvert sur la devanture de sa permanence albigeoise Muriel Roques-Etienne, la députée LREM de la première circonscription du Tarn. La parlementaire a posté sur les réseaux sociaux les photos des inscriptions qui datent de samedi.

« Collabo », « Nazie »… Hier, ma permanence a subi des dégradations honteuses.



Menaces de mort, agressivités, dégradations, tout ça ne m’arrêtera pas et me motive encore plus à poursuivre mon mandat.#PassSanitaire @LaREM_AN pic.twitter.com/78pa5XjcOe — Muriel RoquesEtienne (@MRoquesetienne) October 24, 2021

« Menaces de mort, agressivités, dégradations, tout ça ne m’arrêtera pas et me motive encore plus à poursuivre mon mandat », écrit sur Twitter la députée qui a reçu de nombreux soutiens de parlementaires et de politiques de tous bords. Muriel Roques-Etienne déposera plainte ce lundi pour la dégradation de sa permanence, indique son entourage à 20 Minutes.