Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden ont prévu un nouvel entretien téléphonique vendredi à 18 heures, alors que les deux pays ont amorcé une détente après la crise du contrat des sous-marins, a-t-on appris auprès de l’Elysée.

Cet appel précède une rencontre entre les deux dirigeants qui devrait avoir lieu au G20 de Rome fin octobre, suivie de la visite à Paris de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Elle assistera au Forum sur la Paix du 11 novembre et pourrait rencontrer à cette occasion le président français, selon des sources diplomatiques.

« Processus de consultations approfondies »

Ce nouvel appel s’inscrira dans une phase de réchauffement entre Paris et Washington après la crise provoquée par l’annonce le 15 septembre d’une nouvelle alliance entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Ce partenariat baptisé AUKUS a suscité une rare colère de la France car il a torpillé un mégacontrat de sous-marins français passé avec les Australiens.

Un coup de fil de Joe Biden et Emmanuel Macron, une semaine plus tard, avait permis d’amorcer une détente. Le locataire de la Maison-Blanche avait alors publiquement fait amende honorable sur la méthode. Et les deux chefs d’Etat avaient lancé un « processus de consultations approfondies » pour rétablir une confiance durement éprouvée entre Paris et Washington.