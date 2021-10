Un Parisien, un Bordelais et un Briviste. Voilà le trio de choc qui veut remettre en selleLionel Jospin ! Politiquement parlant, bien sûr. Ce mercredi matin, Philippe Laumont, Léonard Héliot et Jacques Torregano ont pris la route pour un road trip de quelques jours sur les pas de l'ancien Premier ministre. Leur objectif, le convaincre de se présenter à l’élection présidentielle de 2022.

Si l'idée paraît comme ça un peu farfelue, les trois amis veulent avant tout aller à la rencontre des Français et des Françaises. Les entendre, les écouter, échanger avec eux pour prendre le pouls du pays. Ils en feront d'ailleurs peut-être une petit film ou documentaire dans quelques semaines, en bon producuteur, photographe et réalisateur qu'ils sont. Avant de reprendre la route, Léonard Héliot revient sur cette aventure pas comme les autres pour 20 Minutes.

Comment en êtes-vous arrivé à ce projet ?

Tout est parti d’un repas cet été. On a fini par parler politique et le fait que la gauche n’était plus très présente aujourd'hui. Que finalement, c’était un trou béant depuis 2002 [et l’élimination de l’ancien Premier ministre socialiste face à Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac au premier tour]. Le lendemain, on y a repensé et surtout on a commencé à lire le dernier livre de Lionel Jospin, Un temps troublé [paru en 2020]. Et pour nous, c’est bien plus qu’un livre, c’est un projet de campagne. On avait l’impression qu’il allait se présenter. Nous faire un come-back à 84 ans pour un dernier mandat à la Biden. Et puis, on a eu l’idée du road trip en passant tout au long de notre parcours sur des lieux importants de sa vie.

Et ça se passe comment alors ?

Eh bien, on est justement parti ce matin de Meudon [le lieu de naissance de Lionel Jospin]. Là, on est à Tours devant la Fédération PS. On a prévu de passer par Saumur jeudi [où l’élu a effectué son service militaire], Poitiers, La Rochelle… On fera aussi un détour vendredi par Jarnac [où est inhumé François Mitterrand] avant de finir à Ars-en-Ré où il a une maison. On roule en R19 car on a vu qu’il en avait une sur sa déclaration de fortune de 1992, une voiture qu’il s’est fait voler deux ans plus tard. Symboliquement, on va lui rendre (rires). Plus sérieusement, sur ce parcours on va aller à la rencontre des gens, les écouter. On a aussi un cahier de doléances qu’on espère pouvoir lui remettre.

La belle histoire, ce serait de le rencontrer dimanche…

Oui mais franchement, on ne fait pas ça pour ça. On veut avant tout aller à la rencontre des gens et discuter avec eux de l’état de notre société ou de la gauche aujourd’hui. Pour l’instant, on a simplement eu un contact avec sa secrétaire. On ne veut rien prévoir par avance. En revanche, on compte bien aller à la boulangerie du coin, demandez quel est son gâteau préféré puis aller sonner chez lui à 14 heures dimanche pour lui offrir. S’il ne répond pas, on ira le manger sur la plage, ce sera aussi très sympa (sourires). Ça restera une sacrée expérience.