« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique », rappelle chaque carte d’électeur en lettres blanches sur fond bleu marine. Reste qu’année après année, l’abstention est devenue massive, s’élevant à plus de 65 % au second tour des dernières régionales. Une forte abstention à la présidentielle de 2022, c’est « le pire qui puisse nous arriver », a prévenu Jean-Luc Mélenchon dans un récent discours devant des militants de La France insoumise. Un « piège à cons », même, qui profiterait uniquement à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, estime le candidat.

Pour plancher sur la question, une mission parlementaire a été créée ces dernières semaines à l’Assemblée nationale, qui a lancé une consultation citoyenne jusqu’à la fin du mois. Ses travaux visent à mieux appréhender « les ressorts de l’abstention » et à trouver des pistes pour favoriser la participation électorale pour espérer « conjurer le sort », explique à 20 Minutes Stéphane Travert, son rapporteur LREM. Les répondants au questionnaire en ligne sont notamment invités à évaluer « l’évolution du débat démocratique », à dire s’ils sont favorables à « un régime recourant davantage au référendum » ou encore à indiquer s’ils sont pour la reconnaissance du vote blanc comme « un suffrage exprimé ».

Puisque l’abstention est « le premier parti de France », « on a aujourd’hui le devoir de faire en sorte que ce parti puisse retrouver une expression, poursuit Stéphane Travert. On se dit bien évidemment qu’on a besoin de relégitimer le vote. » Le député explique malgré tout être, à titre personnel, opposé à la prise en compte du vote blanc ou à l’instauration du vote obligatoire.

Changer les règles du jeu électoral

« L’abstention est un moyen de signifier que l’offre électorale n’est pas satisfaisante », observe Mathilde Larrère, spécialiste en histoire politique et sociale. Elle n’est pas un refus « du politique », mais plutôt du « jeu politique », considère l’universitaire, nombre de citoyens ayant le sentiment que ses règles sont « pipées ». « Il y a un gros travail à faire pour regagner la confiance des électeurs », reconnaît Stéphane Travert, qui constate que certains ne vont pas voter en raison de la conviction « ça ne sert à rien ».

Face à ce constat « d’un véritable bug démocratique », l’association A voté a été créée au lendemain des dernières élections départementales et régionales, pour lesquelles 87% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés au premier tour. Son cheval de bataille : la problématique des personnes mal ou non-inscrites, qui pourraient représenter jusqu’à un quart du corps électoral français. Il apparaît indispensable « d’encourager l’inscription sur les listes électorales », estime son coprésident, Dorian Dreuil, également expert associé à la Fondation Jean-Jaurès.

Des pistes possibles

La loi a progressé en la matière : depuis 2018, la date limite pour s’inscrire est passée du 31 décembre au sixième vendredi précédant le scrutin. D’autres mesures ont également été validées au cours des dernières années pour faciliter le vote. Dans un autre domaine, il sera aussi possible pour 2022 – c’est le cas depuis le 6 avril dernier – de réaliser une demande de procuration dématérialisée. Un déplacement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie pour faire vérifier son identité restera toutefois obligatoire. Lors des départementales et régionales de 2021, crise sanitaire oblige, des mesures temporaires avaient aussi été mises en place, comme la possibilité de disposer de deux procurations.

D’autres réformes visant à augmenter la participation, comme la simplification de certaines modalités du vote – procurations, scrutin électronique, par anticipation ou correspondance… – font partie des pistes régulièrement évoquées par les politiques. Elles ne pourront toutefois pas matériellement être adoptées d’ici au printemps. Les conclusions de la mission parlementaires seront pour leur part connues en fin d’année.

Pour Mathilde Larrère, la question des modalités du vote ne suffit pas : « Rendre les électeurs et les électrices responsables de l’abstention, c’est un moyen pour ne pas voir que la vie politique ne les fait pas suffisamment rêver pour se déplacer et avoir envie de choisir. ». Selon elle, une réelle prise en compte du vote blanc dans les résultats électoraux pourrait ramener certains abstentionnistes sur le chemin des urnes. Une mesure réclamée par un nombre important des lecteurs de 20 Minutes, que nous avons interrogés dans le cadre d'un appel à témoignages.

Croire en la magie présidentielle

« Il n’y a pas de fatalité de l’abstention de la jeunesse », expliquait récemment à 20 Minutes Frédéric Dabi, directeur général « opinion » de l’Ifop, qui soulignait par ailleurs le caractère particulier de l’élection du président de la République. « La présidentielle s’inscrit dans un continuum » et la participation devrait, selon lui, se maintenir en 2022 à des niveaux enregistrées lors des deux dernières élections, avec une participation au premier tour à respectivement 75,68% et 78,69%. « Il existe une sorte de magie de la présidentielle », poursuit-il. Une enquête Ipsos-Sopra Steria publiée vendredi par Le Monde dessine un scénario un tantinet moins optimiste pour 2022. Seulement 59 % des Français interrogés seraient « certains » d’aller voter, contre 67 % à la même époque il y a cinq ans.

« Les gens sont très attachés à cette élection, parce qu’on vient élire un homme ou une femme qui porte un projet de société pour les cinq ans à venir », souligne Stéphane Travert. Le député se montre toutefois plus inquiet pour la suite. L’abstention de masse pourrait « revenir pour les législatives et ensuite les européennes, les municipales, etc. » D’ici là, voterons-nous plus en 2022 qu’en 2017 ? A vos boules de cristal.