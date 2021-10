On dit parfois qu’il s’agit du premier parti de France. Les abstentionnistes sont pourtant loin de partager toutes et tous les mêmes convictions politiques. Une mission parlementaire et une consultation citoyenne viennent d'ailleurs d’être lancées afin de mieux « identifier les ressorts de l’ abstention ».

Il faut dire que les causes de la faible participation électorale sont multiples. Après des taux d’abstention records aux dernières régionales et départementales, la question se pose également pour le scrutin présidentiel à venir. Les électrices et électeurs seront-ils au rendez-vous ? Ou bien faut-il s’attendre à ce que le rang des abstentionnistes rassemble de nouveaux adeptes en 2022 ?

Si c’est votre cas, que vous avez déjà décidé de ne pas voter à la prochaine élection présidentielle, pourquoi ce choix ? Est-ce une première ou une habitude depuis plusieurs années ? Qu’est-ce qui pourrait vous faire changer d’avis (reconnaissance du vote blanc, inscriptions et procurations facilitées, meilleure offre politique…) ? Expliquez-nous tout dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article.