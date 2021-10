Cela commence à ressembler à une petite compétition dans le cadre de l’élection présidentielle. Après Eric Zemmour le 24 septembre, c’est Marine Le Pen qui sera reçue par Viktor Orban d’ici la fin du mois. France Info avance la date du 25 ou du 26 octobre. La présidente du Rassemblement National a confirmé le rendez-vous lors d’une visite au Forum des entreprises de défense près de Versailles.

« Transformer l’Union européenne en une alliance européenne des nations »

Cette rencontre sera « une étape importante de l’avancée des discussions qui existent entre nous et qui sont la conséquence de la charte » publiée en juillet par le RN et une quinzaine d’alliés européens, point de départ d’une alliance au Parlement européen. « Il était acté à ce moment-là que nous nous rencontrions. Je vais donc rencontrer Viktor Orban et on va évoquer la mise en coordonnance de nos forces politiques pour pouvoir agir de l’intérieur au sein du Parlement européen », explique la candidate d’extrême droite à l’Elysée.

« L’ensemble des mouvements nationaux en Europe sont en train progressivement de se structurer de se rassembler. C’est le seul moyen véritablement pour transformer l’Union européenne, lestée de tous ses défauts, en une alliance européenne des nations beaucoup plus respectueuse des souverainetés des États », a-t-elle fait valoir. Viktor Orban est connu pour ses décisions contestées par l’Union européenne, comme des lois ouvertement homophobes ou sa politique anti-immigration sévère.