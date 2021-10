Emmanuel Macron a présenté à l’Elysée son plan « France 2030 », un grand plan d’investissements dans l’industrie pour relancer la compétitivité française face aux Etats-unis ou à la Chine. Il entend s’appuyer sur des secteurs clé comme le nucléaire ou l’aéronautique, tout en engageant la transition écologique. Le président de la République a répété le besoin d'« innovations de ruptures » autour de trois axes majeurs : « Mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre le monde. » Voici les 10 objectifs majeurs qu’il a fixés :

Développer des réacteurs nucléaires de petite taille

Un millard d’euros d’ici 2030 doit être investi dans le développement de petits réacteurs nucléaires, notamment les petits réacteurs modulaires, dits SMR (« small modular reactors »), sont « beaucoup plus modulaires et beaucoup plus sûrs », a-t-il assuré, précisant qu'« améliorer toujours la sureté en baissant les coûts » restait une priorité. Ces réacteurs peuvent être produits en série et transportés sur le lieu de production, ce qui contraste avec les difficultés de construction des réacteurs nucléaires nouvelle génération EPR comme Flamanville. La question de la gestion des déchets a aussi été abordée.

Être un leader sur la production d’hydrogène vert

Et la France à un atout : le nucléaire justement ! En attendant la construction de « deux gigafactories ou électrolyseurs », l’électricité nucléaire doit servir à produire cet hydrogène, plutôt que l’importer ou de le créer avec des énergies fossiles. 500 millions d’euros seront aussi alloués aux énergies non-renouvelables, telles que l’éolien ou l’hydraulique. Cet investissement dans l’énergie et l’hydrogène doit servir l’objectif suivant : décarbonner l’industrie.

Baisser de 35 % les émissions de CO2 dans le secteur de l’industrie par rapport à 2015

C’est un engagement qui va dans le sens de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Il faut « massivement investir pour aider à décarboner » l’industrie, a dit le chef de l’Etat, citant les secteurs de l’acier, du ciment et de la production chimique, base du tissu industriel et qui ont besoin d’hydrogène vert pour remplacer les énergies fossiles, ainsi que « l’alimentation des camions, bus, trains et avions ». Il souligne que si l’objectif est de réduire les émissions de 35 % par rapport à 2015, « aujourd’hui on a fait que 4 % ».

Produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides

Il s’agit là de convertir le parc automobile actuel. Mais aussi de relocaliser la production, afin de « ne pas devenir nation qui roule le plus vert avec voitures produites ailleurs ». Le chef de l’Etat a particulièrement visé les grands groupes automobiles, responsables de la délocalisation et qui doivent « jouer le jeu ».

Produire le premier avion bas carbone

« Nous allons aussi investir massivement pour permettre de déployer d’ici à 2030 le premier avion bas carbone qui doit être un projet français, mais dont l’objectif est de l’européaniser au maximum », a également annoncé le président de la République. 4 milliards d’euros sont annoncés pour développer « les transports du futur ».

Investir dans alimentation saine, durable et traçable

Pas de grande annonce ici, si ce n’est la volonté d’accélérer « la transformation que nous sommes en train de mener et où France est leader ». Il s’agit selon Emmanuel Macron du « secteur le plus au confluent de tous les problèmes, à savoir nourrir plus de monde en veillant à la biodiversité et décarbonant la production. » Il souhaite améliorer la qualité, la compétitivité et abaisser le poids du CO2 dans la production agricole. « Si on ne traite qu’un terme, on ne réglera pas le problème » a-t-il ajouté.

Mieux se soigner

Le président a répété la plupart des annonces du plan Innovation santé 2030, pour aller vers une médecine plus prédictive, plus préventive et plus innovante. Il a aussi fixé l’objectif d’avoir 20 bio médicaments contre les cancers et les maladies chroniques notamment d’ici 2030.

Conserver l’exception culturelle française

Le chef de l’Etat souhaite vivre dans « un monde où les histoires que nous imaginons sont les nôtres, inscrites dans notre histoire, nos codes. Les jeux vidéo, les séries forgent notre accès à l’information, nos représentations. Si notre jeunesse n’a le choix qu’entre des contenus produits par des puissances étrangères nous changeons de monde. » Il pointe donc le besoin de conserver l’exception culturelle française et d’investir pour être compétitif. « Plusieurs territoires ont été identifiés, nous manquons de techniciens, de scénaristes, etc. » Des investissements dans les grandes écoles ont été évoqués.

Prendre part à la nouvelle aventure spatiale

Emmanuel Macron souhaite s’inspirer du modèle de Space X pour répondre aux nouveaux défis du spatial. La seule innovation fixée comme objectif est le mini-lanceur réutilisable, d’ici 2026.

Explorer les fonds marins

Sans parler d’exploitation, les grands fonds marins représentent « un levier de compréhension du vivant, peut-être un accès à des métaux rares, des possibilités d’innovation pour la santé, ou via le biomimétisme ». Le chef de l’Etat dit assumer cet investissement dans la recherche.