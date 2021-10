Selon Benoît Payan, c’est ni plus ni moins que « le plus grand chantier que la ville de Marseille a initié depuis les années 1960 ». Ce lundi matin, le maire (PS) de Marseille a présenté un vaste plan de rénovation des écoles​, au cœur de négociations avec l’État depuis plusieurs mois. Le tout, quelques jours avant une nouvelle visite très attendue du président de la République dans la cité phocéenne. 20 Minutes fait le point sur ce qui était aussi une des principales promesses électorales du Printemps marseillais.

Combien d’écoles sont concernées par ce plan ?

Selon les déclarations du maire, le plan prévoit la rénovation et la construction de 174 écoles, sur les 470 que compte la cité phocéenne. « Ce plan, c’est 600.000 m² de travaux, soit l’équivalent de 100 stades de foot », présente Benoît Payan.

Dans le détail, le maire affirme que 16 écoles délabrées feront l’objet de travaux avant la fin de 2022. « Abeilles, Aygalades, Bouge, Dromel, Saint-Louis Gare, Vayssières, pour n’en citer que quelques-unes, énumère Benoît Payan. Nous allons lancer parallèlement les études pour 16 autres, comme la Roseraie, National, Pommier ou Kallisté. »

« Tout est phasé et réfléchi, ajoute le maire. On aura fait les travaux à peu près de manière définitive d’ici 2026 dans 80 écoles. C’est dix écoles par secteur, cinq par arrondissement. On aura terminé les 160 d’ici huit à neuf ans. » En priorité, seront rénovées les écoles qui ne répondent pas aux normes sanitaires et de sécurité, selon l’adjoint au maire en charge des écoles, Pierre-Marie Ganozzi.

Comment cela va-t-il marcher ?

Selon le maire de Marseille, « à chaque fois que cela sera possible, nous ferons le choix de la réhabilitation plutôt que de la déconstruction/reconstruction ». L’ensemble des rénovations seront par ailleurs inscrites dans la transition écologique, avec la végétalisation et l’imperméabilisation, par exemple, des cours de récréation. La mairie de Marseille veut également devenir la première collectivité à investir dans un outil de gestion prédictive pour l’entretien de ses écoles, semblable à celui utilisé par le ministère des Armées.

Selon la mairie, ce chantier apportera près de 2,27 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire. Le maire affirme vouloir privilégier les artisans locaux dans le choix des prestataires, plutôt que « les grands groupes qui feraient venir des travailleurs détachés ».

Pour piloter ce vaste chantier, la ville de Marseille planche sur la constitution d’une société publique, présidée par Benoît Payan et dans laquelle siégerait l’Etat. « Nous, on est prêt, lance le maire. Deux grandes options sont sur la table. La première est la constitution d’une société anonyme. Il faut, pour cela, passer par le Conseil d’État, puisque les actionnaires seront uniquement publics. On a aussi l’option de la Splain. J’ai une préférence, mais ça fera partie de mes discussions avec le Premier ministre. » Le maire de Marseille rencontre en effet ce lundi après-midi Jean Castex.

Combien ça coûte ?

La mairie chiffre ce vaste plan à un coût total de près de 1,2 milliard d’euros. « C’est 814 millions d’euros pour la rénovation totale des 174 écoles », précise Benoît Payan, et « 208 millions d’euros pour la remise à niveau de toutes les autres écoles, notamment sur la sécurité, soit 533 euros par enfant et par an, dans les cinq ans à venir. C’est 45 millions d’euros pour les cours d’écoles. C’est 60 millions d’euros pour réduire de plus de 40 % la consommation énergétique de nos bâtiments scolaires. C’est 84 millions d’euros pour aménager ces nouvelles écoles en mobilier et en outil numérique. »

Où trouver une somme aussi colossale, quand on sait que les finances de la ville de Marseille sont « catastrophiques », du propre aveu de Benoît Payan ? Si le maire se dit prêt à « mobiliser tout l’argent possible », auprès de plusieurs ministères ou de l’Anru, l’édile, qui assume « un choix politique », compte avant tout sur l’aide de l’État.

Le hic : à l’heure actuelle, personne ne sait combien l’État est prêt à investir dans les écoles de la cité phocéenne, malgré des mois et des mois de discussion sur le sujet entre l’Élysée et la mairie de Marseille. Le montant de l’aide financière de l’État sera d’ailleurs au cœur des négociations avec le Premier ministre, ce lundi après-midi. « Je suis prêt, dès demain, à signer un contrat d’engagement avec l’Etat, je sais qu’il sera au rendez-vous », lance Benoît Payan, dans un appel du pied aux airs d’avertissement. Le président de la République est attendu en fin de semaine à Marseille, et pourrait aborder cette question à l’issue de son déplacement.