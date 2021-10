«Nous avons incontestablement des divergences sur le plan économique et social»… Marine Le Pen a tenté dimanche de marquer sa différence par rapport à son potentiel concurrent en 2022 Eric Zemmour, sur le plateau de BFMTV. La candidate RN à la présidentielle, a tenté de mettre en avant «sa sensibilité sociale plus importante» que celle de son potentiel concurrent en 2022 et a reproché à ce dernier de négliger les «fins de mois des Français».

Marine Le Pen estime aussi que le polémiste «s'aligne sur des positions plutôt libérales et conservatrices assez classiques».

Zemmour « brillant » mais sans « plus-value » sur la question de l’immigration

Elle a notamment cité la position d'Eric Zemmour sur les retraites («à 63, 64, voire, avait-il dit il y a quelques semaines, 67 ans»), alors qu'elle continue à défendre la retraite à 60 ans. Marine Le Pen lui a reproché aussi sa «critique du poids de notre système de protection sociale», mais «sans dire qu'est-ce qu'il veut raboter».

Tout en jugeant Eric Zemmour «brillant», elle dit ne pas voir non plus «sa plus-value» sur la question de l'immigration, «contre laquelle (elle) veu(t) lutter sans faiblesse mais sans excès».

Sur le volet social, la candidate RN a rappelé sa proposition d'abaisser à 5,5% la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité, des «produits de première nécessité».

Vent debout contre la réforme de l’assurance chômage

Marine Le Pen a par ailleurs critiqué une nouvelle fois la réforme de l'assurance chômage qu'elle «trouve affreusement injuste».«C'est terrifiant la philosophie» de cette réforme: «le gouvernement considère que les Français sont des feignants, qu'ils sont au chômage parce qu'ils ne veulent pas travailler, alors qu'ils sont au chômage parce qu'ils ne peuvent pas», a-t-elle argumenté.

Pour réaliser «un milliard seulement d'économie, on met en place une mesure qui va précariser des gens qui déjà n'arrivent pas à trouver» un emploi, a déploré la finaliste de la présidentielle de 2017, qui assure n'avoir «qu'un seul adversaire» dans cette campagne, Emmanuel Macron.