Tout en soutenant le président sortant pour l’élection présidentielle de 2022, Edouard Philippe, ex-Premier ministre et premier édile du Havre, lance ce samedi son propre parti politique, qu’il a décidé de baptiser Horizons. Son but ? Bâtir une stratégie pour la France à l’horizon 2050. Ambitieux.

Devant un parterre de nombreux maires et élus de la majorité, notamment les députés Aurore Bergé et Christophe Castaner, visages bien connus de LREM, Edouard Philippe a réaffirmé son soutien à Emmanuel Macron pour la prochaine course à l’Elysée. Il a également dessiné les contours de ce nouveau parti, qui pourrait présenter des candidats pour les législatives de 2022 et éventuellement participer à la prochaine majorité si LREM conserve le pouvoir.

Les statuts de ce nouveau parti devraient être déposés lundi, selon l’ancien chef du gouvernement. L’assemblée réunie au Havre doit en découvrir plus sur Horizons dans la journée, grâce à une charte des valeurs qui devrait détailler les lignes directrices de ce nouveau mouvement.