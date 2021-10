« Vous n’enlevez pas vos masques ? » La scène se déroule dans un café parisien, mercredi, où Martine Wonner – qui a fait un autotest le matin même – est venue présenter aux journalistes sa nouvelle association, lancée la veille de l’entrée en en vigueur de l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19.

Le ton est donné. Depuis l’émergence du coronavirus, la médecin de formation est sur le front de l’opposition aux mesures sanitaires. On l’a vue défiler cet été aux côtés des opposants au pass sanitaire. La députée défend l’hydroxychloroquine, témoigne dans le film controversé Hold Up. En mai 2020, elle est la seule députée du groupe LREM à voter contre le plan de déconfinement du gouvernement, déplorant l’absence d'« un parcours de soins adapté ».

« Cette répression contre les soignants, je la dénonce »

La sanction tombe : l’ancienne directrice médicale est exclue du groupe LREM. En juillet 2021, elle sera exclue d’un second groupe, Libertés et territoires, après avoir appelé, lors d’une manifestation, à « envahir » les permanences des parlementaires.

Parmi ses combats, la fin du pass sanitaire ou la suspension de la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les soignants : « Cette répression contre les soignants, je la dénonce. Le gouvernement a suspendu 300.000 soignants du jour au lendemain », dit-elle à la presse mercredi, mettant en cause le chiffre officiellement annoncé par Olivier Véran. Depuis le 15 septembre, elle ne peut plus assurer la vacation médicale qu’elle avait conservée à côté de ses activités parlementaires. Martine Wonner dit ne pas être « anti-vax » et veut croire en un vaccin « classique », « à virus inactivé » pour lutter contre le Covid-19.

Candidate aux législatives en 2022

Aujourd’hui, Martine Wonner regarde vers 2022. Vers les législatives ou la présidentielle ? Celle qui dit avoir « une fibre profondément sociale » annonce être candidate à sa succession dans l’hémicycle du Palais-Bourbon afin de continuer d’incarner l’opposition aux mesures sanitaires. Pour l’Elysée, l’Alsacienne laisse planer le doute, soulignant de manière énigmatique qu’elle « travaille avec énormément de personnes qui seraient aussi légitimes » qu’elle.

Avec son association, qui a pour objet « le soutien, l’accompagnement et la contribution aux actions présentes et futures de Martine Wonner », l’élue ambitionne réunir « 300.000 adhérents à Noël ». Un sacré pari, alors que LREM en revendique 420.000 et LR, un peu plus de 65.000.

Un restaurateur opposé au pass sanitaire à ses côtés

« Beaucoup de citoyens m’ont demandé de monter ma propre association. » A ses côtés, Martine Wonner compte Christophe Chirat, un restaurateur qui a fermé son établissement pour protester contre le pass sanitaire. Le Rhodanien est le trésorier d’Ensemble pour les libertés.

La députée annonce aussi le soutien de « collectifs citoyens » tels que Laissons les médecins prescrire – un collectif défendant la liberté de prescription de l’hydroxychloroquine, cofondé par la députée –, Réinfo Covid, Réaction19. Autant de structures épinglées – comme la députée elle-même – pour la diffusion de fausses nouvelles sur l’épidémie de Covid-19. Des collectifs locaux alsaciens seraient également de la partie.

Réinfo Covid se désolidarise de l’association de Martine Wonner

Si Réaction19 n’a pas donné suite à nos sollicitations, Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur marseillais qui fait partie des porte-parole de Réinfo Covid, un collectif qui se veut apolitique, se désolidarise de cette annonce : « Martine Wonner est une médecin courageuse à l’Assemblée, elle propose un autre regard nécessaire sur la situation sanitaire », commence-t-il. Mais « Réinfo Covid n’est pas associé à Ensemble pour les libertés, explique-t-il à 20 Minutes. Nous n’avons pas donné mandat à cette association pour parler en notre nom. En revanche, chaque citoyen peut faire ce qu’il veut et la rejoindre à titre personnel. »

Martine Wonner entend bien transformer son association en une plateforme pour « permettre un vrai débat » et « construire des idées tout à faire différentes pour la France ». L’Assemblée nationale « est devenue une chambre d’enregistrement », déplore-t-elle.

Repérée pour son expertise en psychiatrie

Quand elle est élue en 2017 dans le Bas-Rhin sous l’étiquette du tout nouveau parti d’Emmanuel Macron, Martine Wonner est alors une novice en politique. Avant de se déclarer, l’Alsacienne était « assez discrète et pas engagée dans la vie communale et associative », se rappelle Justin Vogel, maire de Truchtersheim, une ville de la circonscription de Martine Wonner. « Au début, c’était quelqu’un de plutôt affable, avec un bon relationnel. »

Psychiatre de formation, elle a travaillé comme médecin-conseil, comme cadre dans le secteur privé ou encore au poste de directrice médicale du Samu social de Paris. Son expertise est repérée à son arrivée à l’Assemblée, et elle se voit rapidement chargée de dresser des états des lieux ainsi qu’un rapport d’information sur « l’organisation de la santé mentale ».

Opposée à la loi « anti-casseurs » ou à l’accord de libre-échange avec le Canada

Elle se distingue en s’opposant à des textes symboliques : demandant que « tous les droits des demandeurs d’asile soient respectés », elle n’apporte pas son soutien à la loi asile et immigration en 2018. Un an plus tard, elle s’abstient sur le vote de l’accord de libre-échange avec le Canada et juge la loi « anti-casseurs » « liberticide ».

Début 2020, alors que l’Alsace est durement frappée par le Covid-19, elle s’inscrit dans les pas de Didier Raoult et prend fait et cause pour l’hydroxychloroquine. Elle dénonce ensuite les vaccins proposés par Pfizer et Moderna, qu’elle qualifie de « thérapie génique », une affirmation démentie par l’Inserm. Au risque de s’éloigner d’une partie de ses électeurs ? Justin Vogel note que « beaucoup de citoyens ne la comprennent plus », soulignant que la petite ville de Truchtersheim se trouve « dans la communauté de communes où le taux de vaccination est le plus élevé par habitant (95,7 %) ! »

Ancien premier adjoint à Strasbourg, LREM, Alain Fontanel ne « s’explique toujours pas comment on passe du progressisme au complotisme ». « Le premier tour des législatives dans cette circonscription sera un bon test de l’état de notre société », analyse-t-il. Et d’annoncer : « Il y aura bien sûr un candidat de la majorité sortante face à Madame Wonner. » Les électeurs trancheront en juin.