Alors que les élus de la France Insoumise le pressent de soutenir Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel continue sa campagne. Le candidat communiste à la présidentielle a ainsi joué la carte de la ruralité et du débat de proximité mercredi soir en Auvergne.

Parmi les 300 personnes venues se serrer dans la petite salle polyvalente de Billom, près de Clermont-Ferrand, une grande majorité de militants PCF de longue date. Ils espèrent que leur parti, en déclin électoral depuis plusieurs décennies, retrouve son lustre d’antan. En 2012 et 2017, le parti avait soutenu le leader des Insoumis.

Le PCF veut se « reconstruire une crédibilité nationale »

Avant l’intervention du candidat, ce sont les députés communistes du cru, André Chassaigne et Jean-Paul Dufrègne, qui répondent aux questions. Puis, Fabien Roussel se lance en racontant sa visite, quelques heures plus tôt, au Salon de l’élevage de Clermont-Ferrand. Il en profite pour proposer d’organiser « par filière, chaque année, des conférences entre producteurs et grande distribution, avec intervention de l’Etat en cas de prix trop bas ». Il veut aussi le redéveloppement des services publics dans les territoires ou encore un grand plan de « construction de logements ruraux ».

Sa « ruralité heureuse », c’est « irriguer les territoires » plutôt que la « concentration » du modèle « de compétition néolibérale » dans les métropoles. Pourtant, commencer sa campagne par l’agriculture va contre l’image traditionnelle du parti des ouvriers. Mais « la gauche, ça ne peut pas être que dans les grandes métropoles », explique Ian Brossat, directeur de campagne, qui rappelle que « l’implantation municipale du PCF est de manière écrasante dans la ruralité ». Reste maintenant à « reconstruire une crédibilité nationale », ajoute l’adjoint PCF de la maire de Paris Anne Hidalgo.

« Nationaliser Axa »

Le défi est de taille : Fabien Roussel est donné entre 1 et 4 % dans les sondages. Sur le créneau de la gauche radicale, le secrétaire national du PCF fait donc tout pour cultiver sa différence avec Jean-Luc Mélenchon. Il développe par exemple les thèmes de la sécurité, du nucléaire qu’il veut favoriser, de la laïcité à défendre et donc de la ruralité. Il s’oppose aussi à Yannick Jadot et ses « mesures sociétales ». Bio, interdiction des pesticides, rupture avec l’agriculture productiviste, bien-être animal : « Cette révolution ne doit pas être imposée aux agriculteurs, elle doit arriver par eux », scande Fabien Roussel.

Toutefois, c’est sur le thème plus attendu des salaires qu’il récolte les plus vifs applaudissements de la salle : le SMIC « à 1.800 euros bruts et pas les 1.500 euros nets de l’assureur Xavier Bertrand qui veut que vous vous assuriez par le privé ! Nous, c’est la Sécurité sociale ». Il poursuit un peu plus tard sous l’œil du fils de Georges Marchais, Olivier, membre de l’équipe de campagne : « Je veux nationaliser Axa. Et ça en termes de radicalité, il y a une paire d’actionnaires qui vont le sentir passer ». A voir maintenant dans les prochains sondages si cette stratégie se révèle payante.