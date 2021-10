L’Algérie s’est construite sur « une rente mémorielle » qui s’appuie sur « un discours qui repose sur une haine de la France », il faut « que l’Etat revienne » au Mali… Voilà pour les dernières affirmations en date d' Emmanuel Macron, déjà engagé sur le plan diplomatique dans une crise avec les Etats-Unis, après l’annulation d’un contrat militaire par l’Australie.

Des sorties polémiques, qui ont froissé les pays concernés et qui à quelques mois de l' élection présidentielle peuvent sonner comme des maladresses… Mais en sont-elles vraiment et peuvent-elles lui porter préjudice ?

Une stature forcément présidentiable

« Parmi les caractéristiques d’un président, la crédibilité à l’internationale est un attribut important », affirme Florent Parmentier, enseignant à Sciences Po et secrétaire général du Cevipof, interrogé par 20 Minutes. Président sortant, Emmanuel Macron peut davantage jouer cette carte que ses adversaires pendant la campagne. « Sa parole est frappée du coin de l’expérience, il montre qu’il est aux affaires », souligne Alexandre Eyries*, enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Bourgogne. « Il montre qu’il exerce sa présidence de façon à protéger les Français », renchérit Philippe Maarek, professeur à l’Upec.

Sa réaction sur le Mali notamment rappelle sa position de chef de l’Etat veillant sur ses concitoyens. Le président français avait qualifié de « honte » les accusations d'« abandon en plein vol » du Mali par la France portées par le Premier ministre de transition Choguel Kokalla Maïga à la tribune de l’ONU. « Les déclarations du Premier ministre malien, qui en appelle à l’intervention de la Russie, se font quasiment le même jour que l’hommage à Maxime Blasco, militaire français tué au Mali », souligne Florent Parmentier. Impossible de laisser passer cela pour le président en fonction… et en campagne.

Une fermeté qui peut séduire à droite

Car c’est bien de cela qu’il s’agit aussi : attirer les électeurs. Et en particulier ceux situés à droite de l’échiquier politique. « Il ne peut pas risquer de donner des réponses qui lui feraient perdre des points dans les sondages, notamment sur l’immigration et le terrorisme », note Philippe Maarek. Florent Parmentier se livre au même calcul : « L’offre politique à gauche est divisée et représente 26 % du corps électoral actuellement. Si on cumule les différentes droites, elles offrent un réservoir de voix beaucoup plus important. »

C’est notamment pour cela qu’Emmanuel Macron s’attaque au sujet de la mémoire de la guerre d’Algérie. Alors qu’il tenait « un discours très différent à Alger, en disant que la colonisation est un crime contre l’humanité », rappelle Florent Parmentier, sa présidence a été marquée par une volonté d’apaiser les mémoires et de tourner la page, notamment via les travaux de la commission Stora. La récente dégradation des relations avec l’Algérie, qui s’explique en partie par la réduction de nombre de visas accordés, toujours dans une logique de parler à l’électorat de droite, marque une volte-face saisissante.

Une vision européenne de la diplomatie

Toutefois, Emmanuel Macron ne fait pas que se « fâcher » avec les autres. Et si ses brouilles avec le Premier ministre malien ou Joe Biden s’ajoutent à celles avec Jair Bolsonaro ou Erdogan en remontant un peu plus loin dans le temps, « on est en passe de signer avec l’Italie un traité qui serait du même ordre que celui avec l’Allemagne en 1963, très constructif », là où les relations étaient désastreuses en 2019, signale Florent Parmentier. Le président français tente de s’affirmer comme un leader européen en matière de politique étrangère. Sur la crise des sous-marins, on passe ainsi de partenaire « maltraité par un allié » à « partager avec l' Union européenne l’idée qu’on ne peut pas laisser passer cela » et à la volonté d’agir conjointement, par exemple au sein de l' Otan.

Sur la crise afghane, Emmanuel Macron a parlé de « la nécessité pour l’Europe d’éviter de nouvelles vagues de migrations ». Une déclaration à la croisée des chemins entre ses tentatives de séduction à droite et son idée de l’Europe. « C’est la stratégie du "et en même temps" qui redémarre », sourit Alexandre Eyries. Philippe Maarek termine de tempérer l’idée d’un divorce diplomatique avec certains pays : « C’est le schéma classique bon flic – mauvais flic. On a aussi vu Erdogan ou Boris Johnson être très violents puis laisser leur ministre des Affaires étrangères recoller les morceaux », comme l’a fait Jean-Yves Le Drian avec Antony Blinken. A moins qu’il ne le fasse lui-même. Emmanuel Macron a finalement rencontré Antony Blinken à Paris, et va profiter du G20, qui doit se dérouler à Rome fin octobre, pour parler avec Joe Biden.

* Alexandre Eyries est l’auteur de La communication politique 3.0 (Ed. Universitaires de Dijon) et de Anthropolitweet (Ed. ISTE de Londres).