Mort de Bernard Tapie EN DIRECT : Jean Castex salue un « combattant »... L’OM évoque « un grand vide »…

11h12: D'autres clubs de foot réagissent aussi

Il les a privés de pas mal de titres à l'époque où il dirigeait l'OM et beaucoup ont pesté contre ses méthodes. Mais l'heure est au recueillement.

L’AS Monaco a appris avec tristesse la disparition de Bernard Tapie, ce dimanche. Le club se joint à la famille du football et présente ses sincères condoléances à ses proches.

Le FC Nantes présente ses plus sincères condoléances à la famille de Bernard Tapie, ses proches, et à l’@OM_Officiel. Nous partageons votre tristesse et nous vous apportons tout notre soutien 🙏🕊 https://t.co/tjd2fsIn9z